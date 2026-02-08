En vivo
Blu Radio  / Deportes  / El colombiano Christian González fue figura en el Super Bowl LX 2026

El colombiano Christian González fue figura en el Super Bowl LX 2026

Christian González es cornerback de los Patriots y este domingo fue una de las figuras de su equipo tras interceptar varios pases clave.

