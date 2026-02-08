El colombiano Christian González fue figura en el Super Bowl LX 2026

El Super Bowl de 2026 tuvo presencia colombiana en uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo. En el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Christian González hizo parte del juego más esperado de la temporada de la NFL junto a los New England Patriots, enfrentando a los Seattle Seahawks y entrando en la historia del fútbol americano con sello tricolor.

Christian González es cornerback de los Patriots y este domingo fue una de las figuras de su equipo.

Con 23 años, González no solo ha logrado ser una pieza clave en la defensa de Nueva Inglaterra, sino que también representa un símbolo para la comunidad colombiana, siendo el primer jugador de raíces colombianas con un rol destacado en el partido más importante de la NFL.

En el encuentro de este domingo en el Super Bowl 2026, entre Patriots vs. Seahawks, González destacó por su intercepción de pases, pues en varias ocasiones bloqueó pases claves de los Seahawks, evitó el touchdown.



El corredor de los Patriots corrió cerca de 100 yardas en dos cuartos y empujó a los Seahawks a los goles de campo.



Video de la jugada mágica de González

Intended for JSN and broken up by Christian Gonzalez



La temporada 2025 fue especialmente destacada para él: participó en 14 partidos, registró un alto número de tackles y pases defendidos, y logró su primera selección al Pro Bowl, reconocimiento reservado a los mejores jugadores de la liga.

Su desempeño en los playoffs fue decisivo, en la final de la Conferencia Americana ante los Denver Broncos, González protagonizó una intercepción clave en los minutos finales, sellando la victoria de los Patriots y asegurando el boleto al Super Bowl.

Además de su nivel deportivo, su historia personal ha resonado con fuerza. Aunque nació en Estados Unidos, ha mostrado con orgullo su vínculo con Colombia, algo que ha sido destacado en varias coberturas deportivas y en sus apariciones públicas durante la semana del Super Bowl.

