Nuestra consulta el 8 de marzo será votar únicamente por las listas a Senado y Cámara: Cepeda

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, calificó como “tramposa” la decisión del CNE.

Foto: cortesía
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 8 de feb, 2026

