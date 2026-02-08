Nuestra consulta el 8 de marzo será votar únicamente por las listas a Senado y Cámara: Cepeda

Durante su paso por Cartagena, en medio de un recorrido por varias ciudades del Caribe, el candidato presidencial Iván Cepeda confirmó que, tras su salida de la consulta del denominado ‘Frente por la Vida’, el Pacto Histórico no votará dicha consulta y que el próximo 8 de marzo solo votarán las listas a Cámara y Senado.

“Contra el Pacto Histórico y sus candidatos se está cometiendo el delito de impedir su participación electoral; pero no nos vamos, óigase bien, a cruzar de brazos ni a soportar esta violación de nuestros derechos. Que no quede ninguna duda: nuestra consulta el 8 de marzo es votar solamente por las listas del Senado y Cámara y luego votar por mí el 1 de mayo para ser elegido en primera vuelta”, dijo en su intervención en el parqueadero del coliseo de combate, durante la tarde de este domingo.

Cepeda también calificó de “tramposa” la decisión del Consejo Nacional Electoral de anular su inscripción en la consulta.

Iván Cepeda X: @IvanCepedaCast

“El Pacto Histórico es una fuerza social y política que no nació en palacios ni oficinas, sino en las calles, en los barrios populares, en las veredas, en las luchas del pueblo colombiano; sus dirigentes nos heredamos curules ni cargos, todo lo nuestro lo hemos trabajado y construido con la gente. Por esa razón se nos persigue y ahora, con decisiones tramposas del Consejo Nacional Electoral, privarnos de la participación política”, sostuvo.



El candidato presidencial indicó, además, que una de las primeras acciones de un eventual gobierno suyo será el trámite de una ley de austeridad.

“Voy a pedir que se tramite con mensaje de urgencia la ley de austeridad republicana, orientada a luchar contra la gran corrupción y eliminar privilegios y lujos del alto gobierno, redirigir los inmensos recursos que se roban cada año hacia el bienestar social y recuperar la esencia del servicio público: humildad, entrega y compromiso, nada de lujos y vagabundería en el Congreso”, puntualizó.