Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Camilo Romero se baja de consulta Frente por la Vida y apoyará candidatura de Iván Cepeda

Camilo Romero se baja de consulta Frente por la Vida y apoyará candidatura de Iván Cepeda

Anunció que presentó antes de las 6:00 de la tarde la carta de desistimiento ante la Registraduría Nacional. "Conmigo no cuentan para dividir al progresismo", afirmó Romero.

