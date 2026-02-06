Camilo Romero se baja de consulta Frente por la Vida y apoyará candidatura de Iván Cepeda

Camilo Romero se baja de la consulta del Frente por la Vida y se adhiere a la candidatura de Iván Cepeda del Pacto Histórico. Desde Santa Marta anunció que presentó antes de las 6 de la tarde la carta de desistimiento ante la Registraduría Nacional.

"Conmigo no cuentan para dividir al progresismo", afirmó Romero.

Camilo Romero // Foto: BLU Radio

Vale recordar que el presidente Gustavo Petro anunció que no votará la consulta del 8 de marzo. Esto, luego de que el CNE no permitiera a Iván Cepeda integrar la consulta.

“Voy a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar”, escribió el mandatario en X.