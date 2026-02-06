Camilo Romero se baja de consulta Frente por la Vida y apoyará candidatura de Iván Cepeda

Actualizado: 6 de feb, 2026
Camilo Romero se baja de la consulta del Frente por la Vida y se adhiere a la candidatura de Iván Cepeda del Pacto Histórico. Desde Santa Marta anunció que presentó antes de las 6 de la tarde la carta de desistimiento ante la Registraduría Nacional.
"Conmigo no cuentan para dividir al progresismo", afirmó Romero.
Vale recordar que el presidente Gustavo Petro anunció que no votará la consulta del 8 de marzo. Esto, luego de que el CNE no permitiera a Iván Cepeda integrar la consulta.
“Voy a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar”, escribió el mandatario en X.