Así quedó el carro del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos tras el atentado en Arauca

Un violento ataque armado se registró en las últimas horas en el departamento de Arauca, donde fueron asesinados un policía y un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes hacían parte del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos.
El hecho ocurrió en inmediaciones del municipio de Fortul, cuando las víctimas se movilizaban en un vehículo oficial que fue interceptado y atacado con armas de fuego.
Imágenes que circularon tras el atentado evidencian la gravedad del ataque, con el automotor impactado por múltiples disparos, lo que da cuenta de la intensidad de la acción criminal.
El vehículo en el que se movilizaban era una Toyota Land Cruiser Prado, la cual terminó con múltiples impactos de bala, las llantas pinchadas y varias ventanas rotas.
Urgente: Fue atacado un vehículo del esquema de seguridad del Senador @JairoSenador22 en Fortul, departamento de Arauca. Al parecer uno de sus escoltas fue asesinado. Es incierto el paradero del congresista. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/uUTeIBeHVn— Ricardo Ospina (@ricarospina) February 5, 2026