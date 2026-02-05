Carolina Ramírez, protagonista de 'La reina del flow', confirmó que está embarazada

Una noticia inesperada y cargada de emoción sorprendió este martes a los seguidores de Carolina Ramírez, una de las actrices más queridas de la televisión colombiana.

La protagonista de 'La reina del flow' confirmó que está embarazada a sus 42 años y que, junto a su pareja, decidió mantener esta etapa en reserva durante varios meses para vivirla lejos del foco mediático.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió una serie de fotografías en las que dejó ver su vientre y reveló que ya supera el quinto mes de gestación. En las imágenes, Ramírez aparece serena, sonriente y conectada con el momento que atraviesa, lo que rápidamente generó una ola de mensajes de felicitación por parte de sus seguidores y colegas del mundo del entretenimiento.

“Sé que he estado algo ausente, pero estaba en otros planes, unos que me han cambiado la vida”, escribió la actriz, explicando que junto a su pareja, Martín Cornide, optaron por vivir este proceso en silencio. Según contó, querían disfrutar la noticia en privado, enfocándose en su bienestar emocional y en la tranquilidad que requiere esta nueva etapa.



Además, la artista reveló que aún no saben si esperan niño o niña, pues decidieron dejar esa sorpresa para el nacimiento. Sin embargo, aseguró que lo más importante para ellos es recibir a su bebé con amor, sin importar su sexo. “Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon”, expresó en su mensaje, que conmovió a miles de usuarios.

La noticia coincidió con su aparición en la portada de la revista Marie Claire, donde posó en ropa interior mostrando su embarazo, una imagen que tomó por sorpresa incluso a muchos de sus seguidores más fieles, quienes desconocían por completo la dulce espera.

Ramírez también aprovechó para agradecer públicamente a su compañero sentimental por acompañarla en este proceso. “Socio amado, gracias por desearlo conmigo. Estoy lista para nuestra más grande aventura”, escribió, dejando ver la complicidad que los une en este momento tan significativo.

Varias figuras del entretenimiento colombiano reaccionaron al anuncio. Mariana Gómez, quien compartió escena con ella en La reina del flow, expresó: “La felicidad que siento por ti no es normal”, mientras que Carlos Torres le envió mensajes cargados de emojis de alegría y corazones.

Con este anuncio, Carolina Ramírez suma un nuevo capítulo a su vida personal, demostrando que, como ella misma lo dijo, los tiempos no siempre los marca uno, sino la vida misma.