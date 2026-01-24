Tatiana Gordillo reveló por qué salió de Noticias Caracol tras 10 años

La despedida de Tatiana Gordillo de Noticias Caracol no pasó desapercibida para miles de televidentes que durante una década la vieron recorrer las calles de Bogotá, micrófono en mano y, muchas veces, sobre una bicicleta.

Su salida del noticiero dejó un sabor a nostalgia, pero también abrió la puerta a una nueva etapa profesional que la propia periodista se encargó de explicar.

En su último día al aire, Gordillo se despidió con un mensaje cargado de emoción, sosteniendo el casco que se convirtió en símbolo de su estilo cercano y diferente de hacer reportería. Con la voz entrecortada, agradeció a la audiencia por permitirle entrar a sus hogares durante tantos años y aseguró que no era un adiós definitivo, sino un “hasta pronto”.

Tatiana Gordillo estuvo 10 años en Noticias Caracol Instagram @tatianagordilloc

¿Por qué se fue Tatiana Gordillo de Noticias Caracol?

Horas después, la comunicadora amplió los motivos de su decisión a través de redes sociales. Allí recordó que durante diez años caminó, pedaleó y escuchó cientos de historias que le enseñaron que el periodismo va más allá de informar: se trata, dijo, de sentir lo que otros sienten y contar realidades desde la empatía. Según explicó, llegó el momento de asumir un nuevo reto profesional fuera del noticiero, en el que asesorará a una entidad de gran impacto para los ciudadanos, sin dejar de lado su vocación de servicio.



Gordillo también confirmó que trabajará en proyectos personales que venía gestando desde hace tiempo, especialmente relacionados con su pasión por la bicicleta. De hecho, anunció el lanzamiento de Skybike, una iniciativa enfocada en la creación de contenidos para promover la actividad física a través del uso de la bicicleta estática, con la que busca dar el salto al mundo digital y seguir conectada con las personas.

Conocida como la ‘biciperiodista’, Tatiana Gordillo se convirtió en una figura emblemática del periodismo de movilidad en Colombia. Sus reportajes desde ciclovías, jornadas del Día sin Carro y durante la pandemia marcaron un estilo distinto, cercano y útil para la ciudadanía. Además, fue reconocida por su trabajo en denuncias comunitarias, visibilizando problemáticas del transporte, el estado de las vías y la seguridad urbana.

Aunque su salida de Noticias Caracol cierra un capítulo importante, la periodista dejó claro que no se aleja de las historias ni de la gente. Por el contrario, su mensaje apunta a que seguirá contando realidades desde otros escenarios, con la misma pasión y compromiso que la caracterizaron frente a las cámaras.