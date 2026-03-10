En vivo
Centro Democrático pide reforzar vigilancia a escrutinios en Buenaventura, Cali y Jamundí

Antes la alerta había sido emitida sobre el proceso en Bolívar, donde la colectividad señaló que se estarían presentando “retrasos” en varios municipios del departamento.

Jurado de votación - elecciones.
Todas las personas mayores de 18 y menores de 60 años pueden ser designados jurados de votación.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

