Centro Democrático pide reforzar vigilancia a escrutinios en Buenaventura, Cali y Jamundí

El partido Centro Democrático amplió sus denuncias y aseguró que hay presuntas inconsistencias en el escrutinio electoral en Buenaventura, Jamundí y Cali, Valle del Cauca.

Más temprano la alerta había sido emitida sobre el proceso en Bolívar, donde la colectividad señaló que se estarían presentando “retrasos” en varios municipios del departamento, en donde el avance de los escrutinios no supera el 2%.

“Solicitamos a toda la organización electoral, a la Procuraduría, la Misión de Observación Electoral, a las Veedurias electorales y a toda la ciudadanía estar muy atentos al escrutinio en el departamento de Bolívar. Nos llega información de que mediante maniobras fraudulentas y delictivas quieren modificar los resultados electorales para quitarle la curul de la Cámara al Centro Democrático”, señalaron a través de su cuenta de X.

Para el caso del Valle, el partido expresó su preocupación por la posible afectación que traiga los hechos de orden público a la transparencia del proceso.



“A este clima de hostilidad se suman las múltiples alertas y reportes directos de nuestros testigos electorales, quienes han denunciado situaciones irregulares que amenazan con comprometer la publicidad del escrutinio, la adecuada resolución de las reclamaciones y la fidelidad de los consolidadores electorales”, dijo el partido.

Ante esto, el representante a la Cámara electo, Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo, radicó una solicitud formal y urgente ante el procurador General, Gregorio Eljach Pacheco.

“Esta parálisis y falta de claridad generan un riesgo inaceptable sobre la integridad y la cadena de custodia de los documentos electorales, poniendo en jaque la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 8 de marzo”, agregó.

Entre las solicitudes, está la de enviar delegados de entidades como la Procuraduría, CNE o Registraduría para acompañar todo el proceso en Buenaventura, Cali y Jamundí así como la garantía de que se facilite y respete la labor de los testigos electorales.

“Que se garantice de manera estricta e inquebrantable la cadena de custodia del material electoral y se ejerza vigilancia en todas las fases críticas: desde la apertura y verificación de pliegos, hasta la atención de reclamaciones y consolidación de las actas”, fue otra de las peticiones.