En Bolívar, partido Conservador sigue liderando la votación a la Cámara con más de 422.000 votos

Tras conocerse los resultados de las elecciones del pasado domingo en el departamento de Bolívar, en esta zona del país el partido Conservador sigue liderando la votación a la Cámara de Representantes con más de 422.000 votos.



Curules de conservadores

Los conservadores lograron asegurar tres curules, que estarían repartidas entre María Camila Salas, cuñada del actual gobernador Yamil Arana con 140.000 votos; Juliana Aray y Andrés Montes, quienes repiten curules con 85.000 y 58.000 votos, respectivamente.



El Pacto Histórico duplicó votación en el departamento

En segundo lugar se ubica el Pacto Histórico, que duplicó su votación en Bolívar frente al 2022 con lista cerrada.

El Pacto en Bolívar mantiene curul, pero esta vez con Amaury Julio.



Los liberales

El partido Liberal también mantiene su curul, pero luego de una disputa casi de “fotofinisih” entre el actual representante Silvio Carrasquilla y la abogada Yolanda Wong, quien logró desbancarlo luego de tres periodos en el Congreso.



Resultados Centro Democrático

Una de las sorpresas en Bolívar corrió por cuenta de José Ricardo Ardila del Centro Democrático, quien hasta el momento asegura curul con más de 61.000 votos.