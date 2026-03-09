En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Guerra en Irán
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / En Bolívar, partido Conservador sigue liderando la votación a la Cámara con más de 422.000 votos

En Bolívar, partido Conservador sigue liderando la votación a la Cámara con más de 422.000 votos

En segundo lugar se ubica el Pacto Histórico, que duplicó su votación en Bolívar frente al 2022 con lista cerrada.

Publicidad

Publicidad

Publicidad