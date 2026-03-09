Muere reconocida creadora de contenido fitness a sus 36 años: esto se sabe

La comunidad fitness y de redes sociales está de luto tras confirmarse la muerte de Stephanie Buttermore, reconocida creadora de contenido y doctora en biomedicina, a los 36 años.

La noticia fue confirmada por el equipo de su prometido, el también influencer y divulgador científico Jeff Nippard, quien informó que el fallecimiento ocurrió de manera repentina. Aunque el anuncio público se conoció durante el fin de semana, se reveló que Buttermore murió el pasado 25 de febrero, pocos días después de haber celebrado su cumpleaños.

Buttermore se destacó por combinar el contenido sobre entrenamiento y nutrición con una sólida formación académica. Era doctora en Patología y Biología Celular y había participado en investigaciones relacionadas con el cáncer de ovario.

Gracias a ese perfil científico, logró posicionarse como una figura influyente dentro del mundo del fitness digital, donde promovía hábitos de alimentación y entrenamiento.



Entre los proyectos más recordados de su carrera se encuentra el proceso denominado “All In”, con el que documentó públicamente su decisión de mejorar su relación con la comida y recuperar su salud hormonal tras años de dietas estrictas.

En marzo de 2024, la creadora de contenido anunció que se retiraría temporalmente de las redes sociales para priorizar su bienestar mental y atender episodios de ansiedad. Su última publicación fue una fotografía junto a Nippard compartida el 14 de febrero, durante la celebración de San Valentín.

Tras conocerse la noticia, miles de seguidores y colegas del ámbito del fitness y la ciencia han expresado mensajes de condolencia y reconocimiento a su trabajo. Mientras tanto, su entorno cercano ha pedido respeto y privacidad frente a la pérdida.

Hasta el momento, no se han revelado oficialmente las causas de su muerte, pero su legado continúa siendo recordado por la manera en que impulsó conversaciones sobre alimentación, salud y bienestar desde una perspectiva científica y humana.