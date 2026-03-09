Una mujer muerta y otra herida dejó tiroteo en medio de una fiesta en el nororiente de Medellín

Un nuevo hecho de violencia se registró en la madrugada de este lunes en el barrio La Piñuela, comuna 4 de la ciudad, cuando con arma de fuego fue asesinada una mujer y otra más resultó herida.

Según el reporte de las autoridades, los hechos se registraron en la carrera 48 con la calle 87, cuando un hombre no identificado abrió fuego contra las dos víctimas en plena vía pública, donde se encontraban en una fiesta, por lo que ambas quedaron en grave estado de salud, motivo por el que tuvieron que ser trasladadas a Policlínica, donde el ´personal médico confirmó la muerte de una de ellas.

Se trata de Manuela García Pinilla, quien tenía 25 años y cuyo documento de identidad era del municipio de Envigado.

El informe policial señala que fueron alertados mediante una llamada a la línea de emergencia 123, y que las víctimas fueron trasladadas al mencionado centro asistencial en un taxi, por parte de las mismas personas que se encontraban en el lugar.



Testigos relataron a los uniformados que el ataque con arma de fuego se originó en medio de una discusión, por lo que el hombre les disparó a las dos mujeres y huyó del lugar. Por lo pronto, se conoció que la mujer lesionada, de 25 años de edad, tiene una herida en el tórax, pero está fuera de peligro.

A la par, las autoridades judiciales adelantan labores de investigación para individualizar al responsable, ubicarlo y capturarlo, motivo por el que revisan cámaras de seguridad del sector y recolectan testimonios de residentes.