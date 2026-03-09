En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Gremios critican decreto del Gobierno que da más poder a los sindicatos y cambia negociaciones

Gremios critican decreto del Gobierno que da más poder a los sindicatos y cambia negociaciones

La norma se estructura en cinco aspectos principales: definición de ámbitos, piso mínimo y jerarquía, unidad de negociación, reglas de representatividad y adaptación para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Gremios critican decreto del Gobierno que da más poder a los sindicatos y cambia negociaciones
Gremios critican decreto del Gobierno que da más poder a los sindicatos y cambia negociaciones
Foto: referencia, Lexicar.art
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 9 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad