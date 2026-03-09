En vivo
Mundo

Un muerto por desplome de edificio dañado por temblores previos en Ciudad de México

Otras dos personas continúan sin ser localizadas, mientras que un trabajador permanece hospitalizado tras haber sido rescatado poco después del colapso.

Desastre por temblores en méxico.jpg
Desastre por temblores en México.
Foto: X @JefeVulcanoCova
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de mar, 2026

