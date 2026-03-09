Quilcué, fórmula vicepresidencial de Cepda: Recap - programa completo del 9 de marzo de 2026

Recap Blu reúne los principales hechos del lunes 9 de marzo con entrevistas clave, análisis político y actualidad nacional e internacional.
- Aída Quilcué habló sobre la cantidad de votos que aportará al candidato Iván Cepeda como fórmula vicepresidencial del líder del Pacto Histórico.
- Juan Manuel Galán aseguró que dentro de la Gran Consulta por Colombia existe un amplio consenso en que Juan Daniel Oviedo sería el mejor complemento para acompañar a Paloma Valencia como fórmula vicepresidencial.
- Presidente Petro critica exclusión de Colombia en la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump.
- Un muerto deja desplome de edificio dañado por temblores previos en