Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026: Deportivo Pasto, el imponente líder

La Liga BetPlay 2026 no se detiene y el calendario se pone al día para ir definiendo a poco los que serán los clasificados a los 'playoff' de este primer semestre del campeonato, por lo tanto, este 9 de marzo se llevaron a cabo varios partidos importantes del fixture.

Este 9 de marzo, tres partidos se disputaron para poner al día el calendario del fútbol profesional colombiano. Primero se dio el duelo adelantando de la fecha 16 entre Llaneros y Jaguares, que dio como resultado la victoria de 2 a 0 del equipo de Villavicencio.

Luego, en Bogotá, Millonarios se puso al día con la fecha al recibir a Cúcuta Deportivo en donde obtuvo una importante victoria de 2 a 0 en donde el protagonista volvió a ser Rodrigo Contreras.

Millonarios logra victoria // Foto: X @MillosFCoficial

Por último, Deportivo Pasto escaló hasta la primera posición tras imponerse 2 a 0 frente al América de Cali, pese a tener un futbolista expulsado.



Este 10 de marzo se disputarán dos partidos más: primero Bucaramanga recibirá a Deportivo Pereira y en la noche Atlético Nacional visitará al Junior de Barranquilla en el Roberto Meléndez.

Atlético Nacional gana en Bogotá // Foto: Atlético Nacional

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 tras partidos del 9 de marzo