Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026: Deportivo Pasto, el imponente líder

La Liga BetPlay 2026 no se detiene y el calendario se pone al día para ir definiendo a poco los que serán los clasificados a los 'playoff' de este primer semestre del campeonato, por lo tanto, este 9 de marzo se llevaron a cabo varios partidos importantes del fixture.
Este 9 de marzo, tres partidos se disputaron para poner al día el calendario del fútbol profesional colombiano. Primero se dio el duelo adelantando de la fecha 16 entre Llaneros y Jaguares, que dio como resultado la victoria de 2 a 0 del equipo de Villavicencio.
Luego, en Bogotá, Millonarios se puso al día con la fecha al recibir a Cúcuta Deportivo en donde obtuvo una importante victoria de 2 a 0 en donde el protagonista volvió a ser Rodrigo Contreras.
Por último, Deportivo Pasto escaló hasta la primera posición tras imponerse 2 a 0 frente al América de Cali, pese a tener un futbolista expulsado.
Este 10 de marzo se disputarán dos partidos más: primero Bucaramanga recibirá a Deportivo Pereira y en la noche Atlético Nacional visitará al Junior de Barranquilla en el Roberto Meléndez.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 tras partidos del 9 de marzo
Deportivo Pasto — 21 pts (PJ 10, G 6, E 3, P 1, GF 14, GC 10, DG +4)
Once Caldas — 19 pts (PJ 10, G 5, E 4, P 1, GF 18, GC 10, DG +8)
Internacional de Bogotá — 19 pts (PJ 10, G 5, E 4, P 1, GF 15, GC 13, DG +2)
Atlético Nacional — 18 pts (PJ 8, G 6, E 0, P 2, GF 17, GC 6, DG +11)
América de Cali — 16 pts (PJ 9, G 5, E 1, P 3, GF 14, GC 7, DG +7)
Junior de Barranquilla — 16 pts (PJ 9, G 5, E 1, P 3, GF 15, GC 11, DG +4)
Deportes Tolima — 15 pts (PJ 9, G 4, E 3, P 2, GF 11, GC 7, DG +4)
Bucaramanga — 14 pts (PJ 8, G 3, E 5, P 0, GF 12, GC 5, DG +7)
Millonarios — 14 pts (PJ 10, G 4, E 2, P 4, GF 15, GC 11, DG +4)
Llaneros — 14 pts (PJ 10, G 3, E 5, P 2, GF 12, GC 9, DG +3)
Fortaleza — 14 pts (PJ 10, G 3, E 5, P 2, GF 12, GC 14, DG -2)
Deportivo Cali — 12 pts (PJ 10, G 3, E 3, P 4, GF 11, GC 10, DG +1)
Águilas Doradas — 12 pts (PJ 9, G 3, E 3, P 3, GF 10, GC 10, DG 0)
Santa Fe — 10 pts (PJ 9, G 2, E 4, P 3, GF 10, GC 12, DG -2)
Jaguares — 10 pts (PJ 10, G 3, E 1, P 6, GF 9, GC 19, DG -10)
Medellín — 7 pts (PJ 9, G 1, E 4, P 4, GF 11, GC 14, DG -3)
Cúcuta — 6 pts (PJ 10, G 1, E 3, P 6, GF 14, GC 21, DG -7)
Deportivo Pereira — 4 pts (PJ 8, G 0, E 4, P 4, GF 8, GC 16, DG -8)
Boyacá Chicó — 4 pts (PJ 9, G 1, E 1, P 7, GF 7, GC 16, DG -9)
Alianza — 4 pts (PJ 9, G 0, E 4, P 5, GF 4, GC 18, DG -14)