¿Dónde ver EN VIVO los Premios Oscar en Colombia este 15 de marzo?

El próximo domingo, 15 de marzo, será una cita especial para los amantes del séptimo arte cuando se lleve a cabo la nonagésima octava edición de Premios Oscar desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. Ceremonia que, además, se podrá ver EN VIVO y online desde Colombia.
¿Dónde ver EN VIVO los Premios Oscar desde Colombia?
La ceremonia del próximo 15 de marzo se podrá ver tanto en señal de cable como de streaming. No gratis, pues deberá tener operador o suscripción activa en HBO Max para disfrutar de esta ceremonia.
HBO Max y TNT y llega a su pico con la transmisión en vivo de la 98a Entrega de los Oscars el 15 de marzo a partir de las 5:00 p.m. desde el Dolby® Theatre en Ovation Hollywood, donde se reúnen las figuras más prominentes del cine internacional.
¿Cuáles son los nominados más destacados de los Premios Oscar 2026?
Mejor Actor
Nominados
- Timothée Chalamet — Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio — One Battle after Another
- Ethan Hawke — Blue Moon
- Michael B. Jordan — Sinners
- Wagner Moura — The Secret Agent
Mejor Actor de Reparto
Nominados
- Benicio Del Toro — One Battle after Another
- Jacob Elordi — Frankenstein
- Delroy Lindo — Sinners
- Sean Penn — One Battle after Another
- Stellan Skarsgård — Sentimental Value
Mejor Actriz
Nominadas
- Jessie Buckley — Hamnet
- Rose Byrne — If I Had Legs I'd Kick You
- Kate Hudson — Song Sung Blue
- Renate Reinsve — Sentimental Value
- Emma Stone — Bugonia
Mejor Actriz de Reparto
Nominadas
- Elle Fanning — Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas — Sentimental Value
- Amy Madigan — Weapons
- Wunmi Mosaku — Sinners
- Teyana Taylor — One Battle after Another
Mejor Película Animada
Nominadas
- Arco — Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophie Mas y Natalie Portman
- Elio — Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina y Mary Alice Drumm
- KPop Demon Hunters — Maggie Kang, Chris Appelhans y Michelle L.M. Wong
- Little Amélie or the Character of Rain — Maïlys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago y Henri Magalon
- Zootopia 2 — Jared Bush, Byron Howard y Yvett Merino