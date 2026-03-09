¿Dónde ver EN VIVO los Premios Oscar en Colombia este 15 de marzo?

El próximo domingo, 15 de marzo, será una cita especial para los amantes del séptimo arte cuando se lleve a cabo la nonagésima octava edición de Premios Oscar desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. Ceremonia que, además, se podrá ver EN VIVO y online desde Colombia.



¿Dónde ver EN VIVO los Premios Oscar desde Colombia?

La ceremonia del próximo 15 de marzo se podrá ver tanto en señal de cable como de streaming. No gratis, pues deberá tener operador o suscripción activa en HBO Max para disfrutar de esta ceremonia.

HBO Max y TNT y llega a su pico con la transmisión en vivo de la 98a Entrega de los Oscars el 15 de marzo a partir de las 5:00 p.m. desde el Dolby® Theatre en Ovation Hollywood, donde se reúnen las figuras más prominentes del cine internacional.

Premios Oscar Foto: AFP

¿Cuáles son los nominados más destacados de los Premios Oscar 2026?

Mejor Actor

Nominados



Timothée Chalamet — Marty Supreme

Leonardo DiCaprio — One Battle after Another

Ethan Hawke — Blue Moon

Michael B. Jordan — Sinners

Wagner Moura — The Secret Agent

Mejor Actor de Reparto

Nominados



Benicio Del Toro — One Battle after Another

Jacob Elordi — Frankenstein

Delroy Lindo — Sinners

Sean Penn — One Battle after Another

Stellan Skarsgård — Sentimental Value

Mejor Actriz

Nominadas



Jessie Buckley — Hamnet

Rose Byrne — If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson — Song Sung Blue

Renate Reinsve — Sentimental Value

Emma Stone — Bugonia

Mejor Actriz de Reparto

Nominadas



Elle Fanning — Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas — Sentimental Value

Amy Madigan — Weapons

Wunmi Mosaku — Sinners

Teyana Taylor — One Battle after Another

Mejor Película Animada

Nominadas

