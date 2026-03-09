En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional da contundente respuesta sobre Diego Arias: "Perdimos todos"

Atlético Nacional da contundente respuesta sobre Diego Arias: "Perdimos todos"

La continuidad de Diego Arias ha estado en vilo tras la eliminación vs. Millonarios en Copa Sudamericana en el Atanasio Girardot.

Publicidad

Publicidad

Publicidad