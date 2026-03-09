Atlético Nacional da contundente respuesta sobre Diego Arias: "Perdimos todos"

Luego de la humillante eliminación de Atlético Nacional frente a Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana, algunos sectores de la afición y medios apuntaron a la salida del técnico Diego Arias, en especial por momentos del partido en donde se vio que los futbolistas no les prestaban atención a sus indicaciones.

Pese que se habló de candidatos y que entraría el equipo al mercado a buscar el reemplazo de Arias, este 9 de marzo al fin hubo un pronunciamiento oficial por parte del equipo en torno a este de la voz del presidente Sebastián Arango Botero, quien no solo ratificó al entrenador, sino que aseguró que “nunca estuvo en duda”.

Diego Arias // Foto: Atlético Nacional

“Cuando ganamos, ganamos todos. Cuando perdemos, perdemos todos. Y yo siento un equipo que respalda el cuerpo técnico. Nosotros desde la directiva igual porque no hay que segmentarlo, entonces cuando las cosas salen mal es culpa de Diego y del cuerpo técnico. Yo soy el primer responsable cuando pasan las que no nos gusta. Pasa con el mismo compromiso que estamos hablando con todos los jugadores, que estamos trabajando para revertir esta situación. Hablando con los capitanes para no quedarnos en ese momento y apuntar a lo que se viene que es esa estrella que anhelamos y vamos a buscar con tanta decisión”, fueron las palabras del presidente de Atlético Nacional sobre Diego Arias en Win Sports.

Palabras que no cayeron bien en la afición, en especial por la manera en que se dio el juego vs. Millonarios y, puntualmente, por una escena que quedó captada en medio de la transmisión cuando varios jugadores ignoraron al técnico mientras les hablaba, tanto que fue gracias a Milton Casco que pudieron escuchar sus indicaciones.



Arias cuenta con un rendimiento del 64.51 % bajo el mando de Atlético Nacional en 31 partidos en donde ha sumado 18 victorias, 6 derrotas y 7 empates, además de haber logrado el título de la Copa BetPlay en 2025.