Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 9 de marzo de 2026

La Lotería del Tolima volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del lunes 9 de marzo de 2026, cuando se realizó el sorteo número 4158. En esta jornada, los participantes estuvieron pendientes del resultado motivados por un premio mayor de $3.500 millones, una de las bolsas más llamativas dentro del calendario de loterías tradicionales del país.



Premio mayor Lotería del Tolima – Sorteo 4159

El número ganador del premio mayor fue: 4919 de la serie 243. El poseedor de este billete se convirtió en el nuevo ganador de $3.500 millones, consolidando este sorteo como uno de los más esperados de la semana entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia.

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 p. m.. Cuando el lunes es festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario. La transmisión oficial se realiza a través del canal P&C de Ibagué y también mediante la fan page oficial de la lotería en Facebook, donde se publican los resultados para su verificación.



Premios secos Lotería del Tolima – Sorteo 4159

Además del premio mayor, el sorteo entregó una amplia lista de premios secos en distintas categorías.

La organización recomienda verificar cuidadosamente el número y la serie del billete, comparándolos siempre con la imagen oficial del sorteo publicada en los canales autorizados.



Precio del billete y dónde comprarlo

El billete de la Lotería del Tolima tiene los siguientes valores:



$12.000 el billete completo

Tres fracciones de $4.000 cada una

Los jugadores pueden adquirirlo en puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos autorizados en todo el país, incluyendo redes como Efecty, Gelsa y Codesa, lo que facilita su compra en distintas ciudades y municipios.



¿Cómo reclamar los premios?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar el billete o la fracción (física o virtual) en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora donde adquirió el número, información que aparece impresa en el billete.



Premios inferiores a $5 millones

Diligenciar los datos personales en el respaldo del billete.

Adjuntar copia de la cédula de ciudadanía.

Premios superiores a $5 millones

Presentar el billete original.

Copia de la cédula.

Diligenciar formatos de identificación y verificación.

Anexar RUT.

Certificación de cuenta bancaria.

En estos casos, el pago se realiza exclusivamente mediante transferencia bancaria. Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia distribuidora autorizada.

Con un premio mayor multimillonario y una amplia lista de premios secos, la Lotería del Tolima continúa posicionándose como una de las opciones más atractivas para quienes cada semana prueban su suerte en los sorteos tradicionales de Colombia.