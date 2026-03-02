Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 2 de marzo de 2026

La Lotería del Tolima volvió a ser protagonista entre los juegos tradicionales de Colombia durante la noche del lunes 2 de marzo de 2026, cuando se realizó el sorteo número 4158. En esta ocasión, miles de jugadores estuvieron atentos al resultado, motivados por un premio mayor de $3.500 millones, una de las bolsas más atractivas del calendario lotero nacional.

A continuación, el detalle completo de los resultados oficiales y el plan de premios.



Premio mayor Lotería del Tolima – Sorteo 4158

El número ganador del premio mayor fue: . Este resultado convirtió a un nuevo jugador en ganador de $3.500 millones, consolidando el sorteo 4157 como uno de los más esperados del mes.

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 p. m. Si el lunes es festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario. La transmisión oficial se realiza por el canal P&C de Ibagué y también a través de la fan page oficial en Facebook, donde se publican los resultados para su verificación.



Premios secos Lotería del Tolima – Sorteo 4158

Además del premio mayor, el sorteo entregó múltiples premios secos en diferentes categorías:

La organización recomienda verificar cuidadosamente tanto el número como la serie del billete, comparándolos siempre con la imagen oficial del sorteo publicada en los canales autorizados.



Precio del billete y dónde comprarlo

El billete de la Lotería del Tolima tiene un valor de:



$12.000 el billete completo

Dividido en tres fracciones de $4.000 cada una

Puede adquirirse en puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos autorizados en todo el país, incluyendo redes como Efecty, Gelsa y Codesa, lo que facilita su compra en distintas ciudades y municipios.



¿Cómo reclamar los premios?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar el billete o la fracción (en formato físico o virtual) en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora donde adquirió el número, información que aparece impresa en el billete.



Premios inferiores a $5 millones

Diligenciar los datos personales en el respaldo del billete.

Adjuntar copia de la cédula de ciudadanía.

Premios superiores a $5 millones

Presentar el billete original.

Copia de la cédula.

Diligenciar formatos de identificación y verificación.

Anexar RUT.

Certificación de cuenta bancaria.

En estos casos, el pago se realiza exclusivamente mediante transferencia bancaria. Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia distribuidora autorizada.

Con un premio mayor multimillonario y una amplia lista de premios secos, la Lotería del Tolima continúa consolidándose como una de las alternativas más atractivas para quienes cada semana prueban su suerte en Colombia

