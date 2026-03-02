Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 2 de marzo de 2026

Publicidad
La Lotería del Tolima volvió a ser protagonista entre los juegos tradicionales de Colombia durante la noche del lunes 2 de marzo de 2026, cuando se realizó el sorteo número 4158. En esta ocasión, miles de jugadores estuvieron atentos al resultado, motivados por un premio mayor de $3.500 millones, una de las bolsas más atractivas del calendario lotero nacional.
A continuación, el detalle completo de los resultados oficiales y el plan de premios.
El número ganador del premio mayor fue: . Este resultado convirtió a un nuevo jugador en ganador de $3.500 millones, consolidando el sorteo 4157 como uno de los más esperados del mes.
La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 p. m. Si el lunes es festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario. La transmisión oficial se realiza por el canal P&C de Ibagué y también a través de la fan page oficial en Facebook, donde se publican los resultados para su verificación.
Además del premio mayor, el sorteo entregó múltiples premios secos en diferentes categorías:
La organización recomienda verificar cuidadosamente tanto el número como la serie del billete, comparándolos siempre con la imagen oficial del sorteo publicada en los canales autorizados.
El billete de la Lotería del Tolima tiene un valor de:
Puede adquirirse en puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos autorizados en todo el país, incluyendo redes como Efecty, Gelsa y Codesa, lo que facilita su compra en distintas ciudades y municipios.
Para cobrar un premio, el ganador debe presentar el billete o la fracción (en formato físico o virtual) en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora donde adquirió el número, información que aparece impresa en el billete.
En estos casos, el pago se realiza exclusivamente mediante transferencia bancaria. Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia distribuidora autorizada.
Con un premio mayor multimillonario y una amplia lista de premios secos, la Lotería del Tolima continúa consolidándose como una de las alternativas más atractivas para quienes cada semana prueban su suerte en Colombia