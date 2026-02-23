Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 23 de febrero de 2026

La Lotería del Tolima volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del lunes 23 de febrero de 2026, con la realización de su sorteo número 4157. En esta jornada, el atractivo principal fue un premio mayor de $3.500 millones, una de las bolsas más destacadas dentro del calendario de loterías tradicionales del país.



Premio mayor Lotería del Tolima – Sorteo 4157

El número ganador del premio mayor fue: 1780 de la serie 059. Este resultado convirtió a un nuevo jugador en ganador de los $3.500 millones, consolidando al sorteo 4157 como uno de los más esperados del mes.

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de lunes festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario. La transmisión oficial se realiza a través del canal P&C de Ibagué y también puede seguirse en la fan page oficial de Facebook de la entidad, donde se publican los resultados oficiales para su respectiva verificación.



Precio del billete y puntos de venta

El billete de la Lotería del Tolima tiene un valor de:



$12.000 el billete completo

Está dividido en tres fracciones de $4.000 cada una

Los interesados pueden adquirirlo en puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos autorizados en todo el país, incluyendo redes como Efecty, Gelsa y Codesa, lo que facilita su compra desde diferentes ciudades y municipios.



Premios secos Lotería del Tolima – Sorteo 4157

Además del premio mayor, el sorteo dejó múltiples ganadores en distintas categorías de premios secos:

La organización recomienda verificar cuidadosamente tanto el número como la serie del billete, comparándolos siempre con la imagen oficial del sorteo 4156 publicada en los canales autorizados.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Tolima?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar el billete o la fracción, ya sea en formato físico o virtual, en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora donde adquirió el número (información que aparece impresa en el billete).



Premios inferiores a $5 millones

Diligenciar los datos personales en el respaldo del billete.

Adjuntar copia de la cédula de ciudadanía.

Premios superiores a $5 millones

Presentar el billete original.

Copia de la cédula.

Diligenciar los formatos de identificación y verificación.

Anexar RUT.

Certificación de cuenta bancaria.

En estos casos, el pago se realiza exclusivamente mediante transferencia bancaria.

Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia distribuidora autorizada.



Con un premio mayor multimillonario y una amplia lista de secos, la Lotería del Tolima continúa consolidándose como una de las opciones más atractivas para quienes buscan tentar la suerte cada semana en Colombia.