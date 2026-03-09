"Los miembros de la Gran Consulta creemos que Oviedo es ese gran complemento para Paloma": Galán

El exprecandidato presidencial Juan Manuel Galán aseguró que dentro de la Gran Consulta por Colombia existe un amplio consenso en que Juan Daniel Oviedo sería el mejor complemento para acompañar a Paloma Valencia como fórmula vicepresidencial.

En entrevista con Recap Blu, afirmó que varios de los participantes del proceso coinciden en que el exdirector del Dane aportaría una visión política que equilibre y fortalezca la campaña presidencial.

Galán explicó que, tras la jornada electoral del 8 de marzo, los nueve precandidatos que participaron en la consulta sostuvieron un encuentro este lunes con Valencia para analizar el resultado y los pasos a seguir. Según dijo, la reunión fue “muy productiva y emotiva”, y dejó claro que todos los integrantes del proceso se mantendrán unidos para respaldar la candidatura de la senadora del Centro Democrático.

“Logramos casi seis millones de votos para la gran consulta. El objetivo era abrir una puerta para que Colombia no quedara condenada a escoger entre dos extremos”, afirmó Galán.



Juan Manuel Galán Foto: Blu Radio

En ese escenario, la definición de la fórmula vicepresidencial será una de las decisiones clave de los próximos días. Aunque aclaró que la decisión final corresponde a Valencia, Galán señaló que varios dirigentes ven en Oviedo una figura que podría ampliar el alcance político de la campaña.

"Creemos todos los miembros de la Gran Consulta que Juan Daniel es ese gran complemento por su punto de vista, por la postura política que defendió, porque es una persona que va mucho más al centro y que la complementa muy bien. Y además ellos dos pues se entienden muy bien, se quieren, se respetan, y eso es también muy importante para que la fórmula vicepresidencial, luego convertida en fórmula de Gobierno, pues pueda ser exitosa y no vaya a haber dificultades y problemas como hemos visto en algunas fórmulas entre presidente y vicepresidente", detalló Juan Manuel Galán.

El dirigente también destacó que el exfuncionario obtuvo una votación significativa durante la consulta, lo que reforzó su perfil dentro del proceso. Además, aseguró que su posición más cercana al centro político podría ayudar a atraer sectores del electorado que buscan una alternativa distinta en medio de la polarización.

Finalmente, Galán indicó que sí se hablado de Sergio Fajardo y de volver a contactarse con él para analizar la posibilidad de unir fuerzas de cara a la primera vuelta, pero reiteró que es una decisión que deberá tomar Paloma Valencia.