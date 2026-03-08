¿Juan Daniel Oviedo, a la Alcaldía de Bogotá o vicepresidente? Esto respondió

Tras conocerse los resultados de la Gran consulta por Colombia, en la que la senadora Paloma Valencia se impuso como candidata presidencial de la derecha, una de las preguntas que empezó a tomar fuerza en el escenario político fue el futuro del exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo. ¿Podría convertirse en fórmula vicepresidencial o volver a aspirar a la Alcaldía de Bogotá? Él mismo respondió a esas posibilidades tras obtener una votación que sorprendió en la consulta.

En diálogo con Noticias Caracol, el economista reaccionó a los resultados que lo ubicaron en el segundo lugar de la consulta. Aunque reconoció que esperaba un resultado mayor, destacó el respaldo que recibió, especialmente desde la capital del país.

“Nosotros esperábamos más porque queríamos ganar la gran consulta por Colombia. Teníamos la esperanza de que el centro ganara la consulta de la derecha para moderar el discurso político y poder tener un debate de altura en la primera vuelta presidencial”, afirmó Oviedo, quien aseguró que la votación también deja un mensaje político claro.

Según explicó, el respaldo recibido refleja el deseo de una parte del electorado de tener una política más moderada. Además, envió un mensaje a sus electores de la capital del país.



“Tenemos que ver el lado positivo de las cosas. Bogotá habló y nos escuchó. Esta última semana fue una oportunidad para que Bogotá entendiera que más que prejuicios somos el resultado de una política que quiere hablar claro, que quiere escuchar y que quiere dejar de gritar”, sostuvo.



¿Será fórmula vicepresidencial?

Sobre la posibilidad de convertirse en fórmula vicepresidencial de Valencia, Oviedo aclaró que aún no se ha discutido ese escenario.

“La última conversación que tuvimos con Paloma Valencia en horas de la mañana era para prepararnos, porque según los estudios internos eso se iba a decidir entre ella o yo. Estábamos preparados para apoyar mutuamente el resultado”, explicó.

El exdirector del Dane añadió que, por ahora, lo prudente es que el Centro Democrático analice los resultados de la consulta y el origen territorial de los votos antes de tomar cualquier decisión sobre la fórmula vicepresidencial.

“Hasta el momento no hemos hablado de una posibilidad de vicepresidencia”, señaló.

Otro escenario que comenzó a mencionarse es una eventual aspiración de Oviedo a la Alcaldía de Bogotá en el futuro. Frente a esa posibilidad, el economista no la descartó y aseguró que seguirá trabajando por la ciudad.

“Naturalmente, si Bogotá nos habló y quiere que el liderazgo que proyectamos exista, seguiremos trabajando por Bogotá”, dijo.

Sin embargo, también reiteró su compromiso con el acuerdo político de la consulta. Según afirmó, apoyará la candidatura presidencial de Valencia de cara a la primera vuelta de las elecciones del próximo 31 de mayo.

Así las cosas, Oviedo dejó abierta la puerta para una posible fórmula vicepresidencial así como para una aspiración a la Alcaldía de Bogotá. Vale recordar que el 12 de marzo se conocerá quién acompañará en las urnas a Valencia en el tarjetón para las próximas elecciones.

