¿Juan Daniel Oviedo, a la Alcaldía de Bogotá o vicepresidente? Esto respondió

¿Juan Daniel Oviedo, a la Alcaldía de Bogotá o vicepresidente? Esto respondió

El exdirector del Dane dio la sorpresa al quedarse con el segundo puesto de la votación en la Gran Consulta por Colombia con más de 1.2 millones de electores.

