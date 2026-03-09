Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, lunes 9 de marzo de 2026

El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Gracias a su larga trayectoria, miles de apostadores revisan cada día los resultados con la expectativa de acertar el número ganador.



Número ganador de Sinuano Día hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 9 de marzo de 2026 es el 4587 - 6. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador: 4587

Dos últimas cifras: 87

Tres últimas cifras: 587

La quinta: 6

Hora del sorteo del Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluyendo fines de semana y festivos, lo que brinda oportunidades constantes a los apostadores.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., momento en el que los participantes pueden verificar si su número fue el ganador. La puntualidad en la divulgación de los resultados ha sido uno de los factores que ha fortalecido la confianza de los jugadores en este sorteo.



Modalidades de apuesta disponibles

El Sinuano Día ofrece diferentes modalidades de juego para que los participantes elijan la forma de apostar según su presupuesto o estrategia. Cada modalidad tiene probabilidades y premios distintos, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas.



Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad de modalidades, el Sinuano Día permite participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren apuestas más sencillas.



Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

Uno de los factores que explica la popularidad de este sorteo en la región Caribe es su accesibilidad económica.

Los valores autorizados para participar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango permite que personas con distintos presupuestos puedan participar y probar suerte en el juego.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Las personas que resulten ganadoras deben acudir a un punto autorizado de Apuestas del Sinú para iniciar el proceso de reclamación de su premio.



Documentos básicos requeridos

Para reclamar el premio es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el monto ganado

Dependiendo del valor del premio, las autoridades del juego pueden solicitar documentación adicional:

