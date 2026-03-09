Los vuelos entre Colombia y Venezuela tendrán más opciones a partir de finales de marzo. La aerolínea Avianca anunció que ya están a la venta los tiquetes para una segunda frecuencia diaria en la ruta entre Bogotá y Caracas, una medida que busca responder al aumento en la demanda de viajeros y fortalecer la conectividad entre ambos países.

La nueva operación comenzará el 28 de marzo de 2026 y permitirá que los pasajeros tengan más alternativas de horarios para viajar entre las dos capitales. Actualmente, la aerolínea ya opera un vuelo diario en esta ruta, que sale a las 7:40 a. m. y llega a las 10:40 a. m., y en la ruta Caracas-Bogotá el vuelo sale a las 12:10 p. m. y llega a la 1:15 de la tarde, pero con la segunda frecuencia se ampliarán las opciones para quienes viajan por turismo, negocios o para visitar a sus familias.

Ahora se suma la segunda frecuencia, que tendrá salida desde Bogotá a las 11:20 de la noche, llegando a Caracas a las 2:25 de la madrugada. El vuelo de regreso despegará desde Caracas a las 4:00 de la mañana y aterrizará en Bogotá a las 5:00 a. m. Los vuelos serán operados en aviones Airbus A320 con capacidad aproximada para 180 pasajeros.

Avianca anunció una nueva frecuencia de la ruta Bogotá-Caracas: así operará

Con esta nueva frecuencia, los viajeros que salgan desde Caracas podrán conectarse con más destinos a través de Bogotá. Según la aerolínea, la capital colombiana permitirá enlaces con 37 destinos internacionales y 24 destinos dentro de Colombia, además de facilitar la llegada a 16 nuevos destinos internacionales con conexiones el mismo día.

Entre las ciudades a las que se podrá viajar con mayor facilidad desde Caracas están destinos en el Caribe, así como países como Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, El Salvador, Guatemala, Chile y España. Además, convierte a Bogotá en un punto clave de conexión para los viajeros venezolanos que buscan volar hacia otros países del continente y Europa.

Con los dos vuelos diarios, Avianca ofrecerá cerca de 5.040 sillas semanales en la ruta Bogotá–Caracas. La aerolínea asegura que esta expansión busca impulsar el intercambio comercial, turístico y familiar entre Colombia y Venezuela, además de seguir fortaleciendo la recuperación del mercado aéreo en la región.