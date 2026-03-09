Video muestra carro atrapado por inundación en el deprimido de la calle 94 en Bogotá

Las intensas lluvias que afectaron a varios sectores del norte de Bogotá provocaron emergencias en la movilidad. En uno de los casos más llamativos: un vehículo quedó atrapado en el deprimido de la calle 94 debido al rápido aumento del nivel del agua.

Las imágenes compartidas por ciudadanos muestran el carro parcialmente sumergido, mientras el agua cubre gran parte de la vía.

El grupo de Bomberos de Bogotá atendió la emergencia y logró recuperar dos vehículos que quedaron atrapados en el lugar tras el fuerte aguacero.



Qué pasó con las lluvias en el norte de Bogotá

Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), durante la tarde de este lunes se registró una tormenta acompañada de granizo y actividad eléctrica en distintos sectores de la ciudad.

Las lluvias se intensificaron especialmente en la localidad de Usaquén. Sin embargo, también se presentaron en localidades como Suba, Chapinero, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. El seguimiento del sistema de lluvias indicó además que la tormenta mantiene un desplazamiento hacia el noroccidente de Bogotá, por lo que podría extenderse a otros sectores.



Ciudadanos reportaron granizadas en zonas cercanas a Unicentro y en el sector de Santa Ana, donde además se habrían presentado cañadas desbordadas.

Las lluvias generaron encharcamientos y complicaciones en la movilidad, particularmente sobre la carrera Séptima, donde conductores advirtieron congestión vehicular por la intensidad de la tormenta.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron reportar cualquier emergencia a la línea 123, conducir con precaución en zonas con encharcamientos y evitar arrojar basuras a las calles para prevenir la obstrucción de sumideros y alcantarillas.