Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Bogotá  / Video muestra carro atrapado por inundación en el deprimido de la calle 94 en Bogotá

Video muestra carro atrapado por inundación en el deprimido de la calle 94 en Bogotá

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un carro quedó atrapado por las inundaciones en el deprimido de la calle 94, en el norte de Bogotá, durante las fuertes lluvias registradas la tarde de este lunes 9 de marzo.

