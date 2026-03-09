Fuerte granizada y lluvias afectan varios sectores de Bogotá y generan problemas de movilidad

Una fuerte tormenta acompañada de granizo y actividad eléctrica se registra durante la tarde de este lunes 9 de marzo en varios sectores de Bogotá, especialmente en el norte de la ciudad.

De acuerdo con reportes del Idiger, las lluvias se intensificaron en la localidad de Usaquén y se prevé que continúen durante al menos la próxima hora con variaciones en su intensidad.

#Actualización 🌧️ Hay fortalecimiento de lluvias en la localidad de Usaquén. Se prevé que continúen durante la próxima hora con variaciones en su intensidad.



Las lluvias muestran tendencia hacia el noroeste, por lo que podrían trasladarse hacia Suba. Seguimos monitoreando. pic.twitter.com/V7gd5acB4d — IDIGER (@IDIGER) March 9, 2026

Las precipitaciones también se presentan en localidades como Suba, Chapinero, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. Según el seguimiento meteorológico, las lluvias mantienen una tendencia de desplazamiento hacia el noroccidente de la capital, por lo que podrían extenderse hacia otros sectores de Suba.

En redes sociales, ciudadanos reportaron granizadas en zonas del norte, especialmente cerca de Unicentro y el sector de Santa Ana, donde además se habrían presentado cañadas desbordadas. La tormenta ha generado encharcamientos y complicaciones en la movilidad, particularmente sobre la carrera Séptima, donde conductores advierten congestión vehicular debido a las fuertes lluvias.



"Persisten lluvias moderadas a fuertes en límites de Suba, Usaquén, Barrios Unidos y Chapinero. También se registra actividad importante entre Chapinero y Santa Fe. Las precipitaciones pueden continuar la próxima hora con cambios en su intensidad", confirmó el Idiger en sus redes sociales.