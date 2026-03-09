Balance de elecciones legislativas y consultas en Colombia: Mañanas Blu, lunes, 9 de marzo de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 9 de marzo de 2026:
- Juan Daniel Oviedo, segundo más votado en la Gran Consulta por Colombia habló de los resultados del 8 de marzo.
- Daniel Briceño, congresista electo más votado en las elecciones del 8 de marzo se refirió de los votos que obtuvo y del trabajo que hará desde la Cámara de Representantes.
- El candidato presidencial Abelardo De La Espriella analizó los resultados electorales.
- La recién elegida senadora Carolina Corcho habló de su proyecto político y lo que viene en el Congreso.
- El senador Andrés Forero se refirió de los resultados del Centro Democrático en las elecciones.
Escuche el programa completo aquí: