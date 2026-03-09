En vivo
Mundo

Video: policía empujó a periodista para impedir que informara una noticia

El tenso momento se vio en directo y causó fuertes críticas contra las autoridades por evitar que se tuviera más información sobre lo sucedido.

