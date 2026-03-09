Video: policía empujó a periodista para impedir que informara una noticia

Tenso momento vivió un periodista que se encontraba en Tel Aviv cubriendo el conflicto entre Israel e Irán, esto luego de desplazarse hasta una zona en donde acaba de ocurrir un ataque y tuvo un duro enfrentamiento con el Ejército local al intentar mostrar la noticia.

Fue el periodista Nelson Castro, de TN Argentina, el que vivió dicha situación. Al llegar al punto donde iban a informar un ataque en donde, lamentablemente, hubo un muerto por un ataque por parte de Irán, el Ejército israelí le pidió que se fuera de la zona debido a que “no tenía un permiso para estar ahí”.

“Estamos viviendo un absurdo, esto demuestra lo que pasa en la guerra, lo que representa cubrirla, la transformación de la mente de la gente, este episodio está marcando esto, vivimos una situación increíble. Esta persona no tiene ninguna autoridad para cercenar nada, impide que se pueda trabajar, es impresionante lo que estamos viviendo. Es increíble, como dijo Kaplan, son personas que creen que hacen un trabajo patriota”, fueron las palabras del periodista en medio de la tensa situación.

Bombardeo en Tel Aviv Foto: AFP

Ahí fue cuando en plena emisión en vivo, el oficial comenzó a empujarlo al camarógrafo y al periodista, además, comenzó a tapar la cámara con la mano para que no siguiera grabando, lo que molestó al equipo de TN por la mala actitud que tuvieron para manejar esa situación en medio de ese ataque.



“Son personas que trabajan en este sitio de construcción, están discutiendo si se puede filmar o no. Los civiles piensan que de esta manera están descubriéndoles el punto a los iraníes, a dónde dispararon. Sienten que hacen un trabajo por el país, pero lo que pasa es que hay Google Maps”, dijo el vocero del Ejército israelí, Roni Kaplan, en medio de la tensa situación para explicar por qué no permitía el ingreso de medios a la zona.