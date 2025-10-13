Llega a hospitales de Tel Aviv los primeros helicópteros con rehenes salidos de Gaza

El primer helicóptero con rehenes liberados por Hamás llegó este lunes al Hospital Sheba de Ramat Gan, en la periferia de Tel Aviv, desde el centro médico, mientras que el Beilinson recibió la aeronave que transportaba al exrehén Eitan Mor.

Poco antes, el Ejército de Israel advirtió en un comunicado que los helicópteros que transportaban a los rehenes Eitan Mor y Gali y Ziv Berman habían abandonado la base militar de Reim (a unos seis kilómetros de Gaza) hacia Tel Aviv.

El Hospital Sheba, por su parte, confirmó antes de su llegada que la familia Berman esperaba allí a los dos liberados.

"Se nos ha pedido prepararnos para una posible visita del presidente (de EE.UU., Donald) Trump para que vea a la familia Berman", advirtió en el canal de comunicación del Sheba su encargado de comunicación internacional, Steve Waltz.



Entre lágrimas, gritos y aplausos una multitud que rodea el Sheba celebró la llegada de la aeronave, mientras que el personal del centro salió a las ventanas y balcones del edificio para ver su llegada.

En total, se espera que este hospital reciba a 10 de los 20 cautivos vivos liberados por el grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza.

El Beilinson, al que llegó Mor, espera la llegada de un total de cinco exrehenes.

"Ha pasado una revisión inicial en la nave y está de camino a la Unidad de Rehenes Retornados", avisó el un comunicado sobre Mor el Hospital Beilinson.

Poco después de la llegada de los primeros helicópteros a los hospitales de la periferia de Tel Aviv, el Ejército anunció la partida desde Reim de más aeronaves.

"En los últimos minutos, los retornados Alon Ohel, Guy Gilboa Dalal y Omri Miran despegaron en helicópteros de la Fuerza Aérea acompañados por sus familias", recogió un comunicado castrense.