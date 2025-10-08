Atención: Israel y Hamás alcanzan los primeros acuerdos sobre plan de paz en Franja de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Israel y Hamás ya llegaron a los primeros acuerdos sobre el plan de paz en la Franja de Gaza.

A través de redes sociales, el mandatario entregó detalles sobre estos avances se destaca que todos los rehenes serán liberados.

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!", escribió Trump.

Reacción de Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dedicó unas palabras a los rehenes que quedan en poder de Hamás en Gaza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que ambas partes han firmado la primera fase del plan de paz para la Franja: "Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa".



El escueto mensaje, publicado en el canal de Telegram de la Oficina de Prensa del primer ministro, es la primera reacción del mandatario al acuerdo entre Israel y Hamás para liberar a los rehenes a cambio de centenares de presos palestinos.

"Es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, las naciones vecinas y Estados Unidos", agregó Trump.

