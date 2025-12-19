En vivo
Petro dice que Nicolás Maduro no debe dar órdenes a los militares de Colombia

Petro dice que Nicolás Maduro no debe dar órdenes a los militares de Colombia

"No, él no tiene que dar órdenes a los militares", afirmó Petro al ser consultado sobre si Maduro podría pedir apoyo directo a las Fuerzas Militares de Colombia.

Petro se reúne con Nicolás Maduro en Caracas
Petro se reúne con Nicolás Maduro en Caracas //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de dic, 2025

