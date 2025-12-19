Alcaldes de Bucaramanga y el área presentaron plan para reducir basuras en El Carrasco

En el marco de una nueva audiencia de seguimiento al manejo de residuos sólidos, los alcaldes de Bucaramanga y los municipios del área metropolitana presentaron ante el Juzgado 15 Administrativo los avances en las acciones conjuntas para reducir en un 15 % el ingreso de basuras al relleno sanitario El Carrasco, una de las principales metas fijadas para garantizar su cierre progresivo.

Durante la diligencia judicial, el juez 15 administrativo de Bucaramanga adoptó el plan de acción a largo plazo presentado por el Municipio de Bucaramanga a través de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (Emab), con el respaldo de los cuatro municipios metropolitanos, lo que permitiría mantener los plazos judiciales establecidos.

El gerente del Área Metropolitana de Bucaramanga, Jhon Manuel Delgado, explicó que se trata de la continuidad a un proceso de seguimiento ordenado por el despacho judicial, en el que los municipios han venido articulando esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para mejorar el manejo de residuos sólidos.

Según indicó, “ya se evidencian resultados de las mesas técnicas desarrolladas en los últimos meses, donde se logró coordinación intermunicipal para definir inversiones y proyectos comunes enfocados en la reducción de residuos que llegan al relleno”.



Delgado aseguró que el trabajo realizado ha sido serio y permitirá cumplir con los tiempos fijados por la justicia, sin que exista, por ahora, un riesgo inminente de cierre forzado. No obstante, recalcó que a partir de enero del próximo año los municipios deberán poner en marcha las decisiones adoptadas, especialmente aquellas relacionadas con estudios, diseños e implementación de soluciones técnicas.

El plan contempla dos líneas de acción principales. La primera está enfocada en reducir la cantidad de residuos que llegan sin clasificar a El Carrasco, mediante acciones operativas, culturales y de educación ambiental en cada municipio. La segunda corresponde a la inversión directa en el actual relleno sanitario para transformarlo en un Parque Tecnológico Ambiental, una apuesta de largo plazo para el manejo integral de residuos en el área metropolitana.

Desde la Emab se informó que ya fue presentado en audiencia pública el plan de acción para convertir El Carrasco en un Parque Tecnológico Ambiental, iniciativa que cuenta con el aval del Juzgado 15 y el compromiso de los cuatro municipios. La entidad destacó que este proceso requiere claridad en los costos de las inversiones, condición necesaria para poder disponer de los recursos.

En esa misma línea, se indicó que ya se definió el costeo de los estudios y diseños, lo que permitirá gestionar los recursos necesarios para la vigencia 2026.

Por su parte, la Alcaldía de Bucaramanga confirmó que se iniciarán los estudios para consolidar la construcción del Parque Tecnológico y la Planta de Clasificación Mecánica, proyectos clave para avanzar en la solución estructural del manejo de residuos sólidos en la región.