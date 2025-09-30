Convertir El Carrasco en parque tecnológico costaría $70.000 millones: Emab

En medio de la persistente crisis por el cierre de El Carrasco y las alertas de incumplimiento judicial, la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) dio a conocer la propuesta de transformar el actual relleno sanitario en un Parque Tecnológico de Economía Circular con una inversión estimada de $70.000 millones.

La iniciativa, según explica Elbert Panqueva, gerente de la EMAB, busca dar cumplimiento definitivo al fallo judicial que desde hace 14 años ordena dejar de enterrar residuos.

El gerente Panqueva señaló que el objetivo del proyecto es desmantelar el modelo tradicional de "economía lineal" (comprar, usar y enterrar) que ha causado graves daños ambientales.

"La gran propuesta es precisamente para darle cumplimiento al fallo, pero también para avanzar hacia la economía circular transformando un relleno sanitario convencional como el que es actualmente El Carrasco en un parque tecnológico", afirmó Panqueva.



El Parque Tecnológico funcionaría como un centro de procesamiento de residuos. En lugar de ser enterradas, las basuras del área metropolitana pasarían por una planta de preclasificación automatizada que se encargaría de separar materiales como plástico, cartón, vidrio, papel y metal. Una vez separados, estos elementos serían revalorizados y aprovechados para ser reincorporados en procesos económicos y productivos, adoptando el modelo de la economía circular. La inversión se destinaría principalmente a la obra civil y a los equipos de tecnología automatizada para el manejo inicial de unas 500 toneladas diarias.

Este jueves 2 de octubre, a las 8:30 a.m., se llevará a cabo una audiencia de cumplimiento del fallo en el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga. La audiencia citará a los alcaldes de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca para verificar los compromisos asumidos. Es precisamente en este escenario judicial donde la EMAB presentará su hoja de ruta.

"Yo creo que la gran propuesta va a ser que nosotros tenemos ya esa hoja de ruta definida para empezar a transformar el relleno para ser un piloto en Colombia de economía circular", indicó Panqueva.

La crisis de El Carrasco escaló hace días, cuando la empresa de aseo alertó al juzgado sobre un posible cierre de operaciones a partir del 1 de octubre. La razón principal era la falta de giro de recursos por parte de los municipios del área metropolitana para las obras de inversión necesarias para continuar con el cierre definitivo.

Aunque la EMAB posteriormente aclaró que no habría cierre inminente, el incidente puso en evidencia el incumplimiento persistente y la urgencia de una solución definitiva.

El gerente Panqueva enfatizó que, si bien la EMAB trabajará en la transformación tecnológica, los municipios tienen una obligación directa de "empezar a fomentar el reducir, reutilizar y reciclar".