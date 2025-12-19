En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Las irregularidades por alteración de software de la Dian: cifra alcanza los $8 billones

Las irregularidades por alteración de software de la Dian: cifra alcanza los $8 billones

Técnicamente la manipulación consistía en que una sociedad desconocida, aliadas a las mafias del contrabando, podía hacerse pasar por una empresa reconocida y con el estatus de operador económico autorizado para que su mercancía pase sin mayores revisiones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad