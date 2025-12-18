En vivo
Blu Radio  / Nación  / Presidente Petro denunció modificación en software de la Dian que habrían permitido el contrabando

Presidente Petro denunció modificación en software de la Dian que habrían permitido el contrabando

“Permite la fuga de dineros. Estamos hablando de 8 billones de pesos”, dijo durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño.

