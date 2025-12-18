Presidente Petro denunció modificación en software de la Dian que habrían permitido el contrabando

El presidente Gustavo Petro denunció que el software Lucia, instalado en los computadores de la Dian para el registro de importaciones o declaraciones de renta está siendo utilizado por una red criminal para el contrabando. “Permite la fuga de dineros. Estamos hablando de 8 billones de pesos”, dijo durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño.

La agencia de rentas, tributos y contribuciones reveló información sobre otros hallazgos:

Hay cuatro personas que hicieron operaciones de ingreso de mercancías que no eran funcionarios de la Dian.

Había personas fallecidas que aparecían haciendo levantes automáticos de mercancía. Un solo levante puede tener entre 100 y 200 contenedores

3.000 millones de recaudo se han perdido por malos procedimientos realizados para la devolución de IVA.

Toda esta información fue trasladada a la fiscalía y la Contraloría. El presidente Gustavo Petro aseguró que la Dian debe ser restricción.

“Indudablemente la DIAN y las aduanas merecen una reforma sustancial y profunda. Y esto es de ley, no lo podemos lograr nosotros, a menos que decretáramos una emergencia en estos temas, que yo creo que el país necesita, porque lleva 20 años, quizás más, yo cuando llegué al Congreso ya estaba esa ley de concesiones privadas de puertos, y puede que se privatice, yo no digo que no, pero no podría establecerse en la ley una franquicia para que el dueño privado de una concesión que es de un bien del Estado, no olvidar eso, la concesión es explotar un bien del Estado por un tiempo de acuerdo al contrato, entonces tengan la facultad de impedir el control del Estado sobre lo que entra y sale”, concluyó.