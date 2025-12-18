Así está la 'paternidad' entre Atlético Nacional y Millonarios en torneos internacionales

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este 18 de diciembre se conocieron los choques de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 en donde el choque más llamativo (en Colombia) fue el de Atlético Nacional y Millonarios que se vuelven a encontrar en un torneo internacional luego de 19 años.
El choque entre verdolagas y embajadores en torneos internacionales ha dejado momentos inolvidables, al igual que polémicas de arbitraje entre ambos equipos, situaciones que han aumentado la rivalidad entre las dos hinchas con el paso de las décadas.
De aquellos duelos en 2007, David Ospina repetirá este choque frente a Millonarios en Copa Sudamericana y que buscará ‘revancha’ esta ocasión debido a que, en esa ocasión, la clasificación la consiguió el cuadro embajador.
En la ida, Millonarios logró sacar la victoria en Medellín de 3 a 2 y en la vuelta, en Bogotá, sostuvo el empate sin goles para eliminar el cuadro verdolaga y llegar a la semifinal del torneo, en donde fue eliminado.
Balance general (partidos con resultado):
La serie ha sido pareja, pero Millonarios tiene ventaja en número de triunfos. Sin embargo, en eliminaciones directas, la ventaja es de Atlético Nacional.
Series mano a mano disputadas: 5
Detalle por torneos:
Los duelos de la fase previa de la Copa Sudamericana se disputarán en la semana del 4 de marzo de 2026. El equipo que obtenga la victoria avanzará a la fase de grupos de la competencia, por ende, será una final adelantada entre ambos equipos.