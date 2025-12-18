Así está la 'paternidad' entre Atlético Nacional y Millonarios en torneos internacionales

Este 18 de diciembre se conocieron los choques de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 en donde el choque más llamativo (en Colombia) fue el de Atlético Nacional y Millonarios que se vuelven a encontrar en un torneo internacional luego de 19 años.

El choque entre verdolagas y embajadores en torneos internacionales ha dejado momentos inolvidables, al igual que polémicas de arbitraje entre ambos equipos, situaciones que han aumentado la rivalidad entre las dos hinchas con el paso de las décadas.



Esta fue la última vez que Nacional y Millonarios se enfrentaron a nivel internacional

De aquellos duelos en 2007, David Ospina repetirá este choque frente a Millonarios en Copa Sudamericana y que buscará ‘revancha’ esta ocasión debido a que, en esa ocasión, la clasificación la consiguió el cuadro embajador.

En la ida, Millonarios logró sacar la victoria en Medellín de 3 a 2 y en la vuelta, en Bogotá, sostuvo el empate sin goles para eliminar el cuadro verdolaga y llegar a la semifinal del torneo, en donde fue eliminado.

Atlético Nacional y Millonarios en Sudamericana 2007 // Foto: AFP

Así está la ‘paternidad’ en torneos internacionales

Balance general (partidos con resultado):



Millonarios: 6 victorias

6 victorias Atlético Nacional: 4 victorias

4 victorias Empates: 6

La serie ha sido pareja, pero Millonarios tiene ventaja en número de triunfos. Sin embargo, en eliminaciones directas, la ventaja es de Atlético Nacional.

Series mano a mano disputadas: 5



Atlético Nacional: 3 clasificaciones

3 clasificaciones Millonarios: 2 clasificaciones

Detalle por torneos:



Copa Libertadores 1989 (Cuartos): avanzó Atlético Nacional

avanzó Atlético Nacional Copa Libertadores 1995 (Cuartos): avanzó Atlético Nacional

avanzó Atlético Nacional Copa Merconorte 1998 (Semifinales): avanzó Millonarios

avanzó Millonarios Copa Merconorte 2000 (Final): campeón Atlético Nacional

campeón Atlético Nacional Copa Sudamericana 2007 (Segunda fase): avanzó Millonarios

Atlético Nacional vence a Millonarios para ganar la Merconorte // Foto: AFP

¿Cuándo se disputará el duelo de Atlético Nacional y Millonarios en Sudamericana 2026?

Los duelos de la fase previa de la Copa Sudamericana se disputarán en la semana del 4 de marzo de 2026. El equipo que obtenga la victoria avanzará a la fase de grupos de la competencia, por ende, será una final adelantada entre ambos equipos.