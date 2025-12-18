Definidos los cruces de fase previa de la Sudamericana 2026: así jugarán los colombianos

La Conmebol confirmó los cruces de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026, ronda que se disputará antes del inicio de la fase de grupos del torneo. Esta instancia se jugará a partido único y definirá los equipos clasificados a la siguiente fase de la competencia continental.



Rivales de los clubes colombianos en la Copa Sudamericana 2026

Colombia tendrá dos llaves en esta fase previa de la Sudamericana 2026, ambas con enfrentamientos entre clubes del mismo país. Atlético Nacional enfrentará a Millonarios, mientras que América de Cali jugará ante Atlético Bucaramanga, según el cuadro oficial publicado por el organismo rector del fútbol sudamericano.

El formato de la fase preliminar establece que los ganadores de cada cruce avanzarán directamente a la fase de grupos. Los partidos se disputarán en una sola sede, definida previamente por la Conmebol, y no contemplan encuentros de ida y vuelta.

La fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 incluye cruces entre equipos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Esta etapa hace parte del calendario inicial del torneo y precede al sorteo de los grupos.



Así se jugarán los demás partidos de la fase preliminar

En Bolivia, Bolivia 3 se enfrentará a Bolivia 4 y Bolivia 2 jugará contra Bolivia 1. En Chile, Universidad de Chile se medirá ante Palestino, mientras que Cobresal enfrentará a Audax Italiano.



En Ecuador, Ecuador 4 jugará contra Ecuador 2 y Ecuador 1 se medirá ante Ecuador 3. En Paraguay, Nacional enfrentará a Recoleta y Sportivo Trinidense jugará contra Olimpia.

En Perú, Alianza Atlético se medirá ante Deportivo Garcilaso y Cienciano enfrentará a Melgar. En Uruguay, Montevideo City Torque jugará contra Defensor Sporting y Boston River enfrentará a Racing.

Finalmente, en Venezuela, Academia Puerto Cabello se medirá ante Monagas y Caracas enfrentará a Metropolitanos, completando así el cuadro de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026.