Este fue el último mensaje de Vivian Polanía antes de ser hallada sin vida: ¿qué quería decir?

El país entero se conmocionó tras conocerse que la jueza Vivian Polanía fue hallada sin vida en su vivienda en Cúcuta sobre las 5:30 de tarde del pasado miércoles, 17 de diciembre. El cuerpo de Polanía fue hallado junto con su hija, de apenas dos meses de nacida, quien estaba con vida y fue remitida al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se encuentra bajo la protección de la entidad mientras se esclarecen los hechos.

Encontraron muerta a la jueza Vivian Polanía. Foto: Redes sociales

Polanía habría sido polémica en años anteriores por diversos casos donde fue cuestionada por mostrarse, tanto atendiendo audiencias, como en redes sociales, con vestimenta "inadecuada". La jueza, en diálogo con Mañanas Blu, en 2022, rechazó las acusaciones y explicó que padecía de ataques de ansiedad, tras conocerse las imágenes donde aparecía recostada en su cama en una audiencia virtual, razón por la cual fue suspendida de su cargo durante tres meses; además, denunció que sufría de una persecusión que llevaba varios años.



Hipótesis sobre la muerte de la jueza Vivian Polanía

Varias son las teorías que giran en torno al fallecimiento de la jueza, y pese a que cuando fue hallada no mostró signos aparentes de violencia, según lo indicado por el CTI, sí fueron encontradas 26 papeletas de cocaína en su apartamento, lo que aumentó la hipótesis de una muerte por presunta "sobredosis".

Encontraron 26 papeletas de cocaína en la casa de la jueza Vivian Polanía, en Cúcuta. Foto: Redes sociales

Sin embargo, las autoridades están verificando, además, la información acerca de posibles denuncias por violencia intrafamiliar que habría realizado la misma Vivian en contra del padre de su hija Mohammed, con quien presuntamente tendría una mala relación.



El último mensaje de la jueza Vivian Polanía

La última publicación registrada por Polanía se realizó a través de su cuenta de X el martes 16 de diciembre, sobre las 6:00 de la mañana, cuando la jueza reposteó una sentencia de la Corte Constitucional.

La publicación correspondió únicamente a la difusión del enlace oficial de la Sentencia T-115 de 2025, sin texto adicional, comentario o acompañamiento personal. La decisión aborda una acción de tutela relacionada con la obligación de las entidades públicas de proteger la salud mental de sus funcionarios frente a cargas laborales excesivas y riesgos psicosociales.



La sentencia desarrolla criterios sobre trabajo digno y salud mental en el ámbito institucional, a partir del estudio de una tutela presentada por un fiscal de la Fiscalía General de la Nación que alegó la vulneración de sus derechos fundamentales, tras ser diagnosticado con trastornos de origen laboral y contar con recomendaciones médico-laborales para la reducción de su carga de trabajo.

El fallo que reposteó la jueza concluye que el empleador debe evaluar y ajustar de manera efectiva la carga laboral cuando esta afecta la salud mental del trabajador. La falta de dichas medidas constituye una vulneración de los derechos al trabajo digno y a la salud mental.

En el marco de las hipótesis que rodean el hallazgo del cuerpo de la jueza, el hecho de que esta haya sido su última publicación generó interés público, no por el contenido expresivo del mensaje —que no lo tuvo—, sino por la coincidencia temporal entre la difusión del mensaje en X y los hechos posteriores.

