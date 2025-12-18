En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Vivian Polanía
Nacional, campeón
Discurso de Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Encontraron papeletas de cocaína en la casa de la jueza Vivian Polanía, en Cúcuta

Encontraron papeletas de cocaína en la casa de la jueza Vivian Polanía, en Cúcuta

En entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, el coronel de la Policía Fabio Ojeda dio nuevos detalles sobre el hallazgo de la jueza en su vivienda junto a su bebé de dos meses.

Publicidad

Publicidad

Publicidad