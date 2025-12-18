Encontraron papeletas de cocaína en la casa de la jueza Vivian Polanía, en Cúcuta

Este miércoles se conoció la fuerte noticia de la muerte de la jueza penal de control de garantías, quien fue hhallada muerta en su habitación junto a su bebé de dos meses sin signos de violencia, según informaron las autoridades.

Al respecto, se conocieron nuevos detalles de la escena sobre el hallazgo de 26 papeletas de cocaína en la casa de la jueza, lo que podría dar pistas sobre la hipótesis de la muerte. No obstante, ante esta versión revelada en Mañanas Blu por Néstor Morales, el coronel de la Policia, Fabio Ojeda, señaló que no podía dar mayor informacón al respecto, informando que "hasta establecer el curso de la investigación no podía dar más detalles".

"La investigación tiene una reserva y hasta que no se agoten todos los prtocolos, será la fiscal qe asuma el caso quien dará a conocer más detalles", explicó el coronel Fabio Ojeda. No obstante, respecto a la hipótesis reveló que hasta el momento no se descarta ninguna.