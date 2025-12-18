En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Vivian Polanía
Nacional, campeón
Discurso de Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / “Ya se tienen identificados”: Sec. de Seguridad de Medellín sobre desmanes en final de Copa Colombia

“Ya se tienen identificados”: Sec. de Seguridad de Medellín sobre desmanes en final de Copa Colombia

Las autoridades analizan cómo se vulneraron los controles de seguridad y quiénes permitieron el ingreso de material pirotécnico, con el fin de establecer sanciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad