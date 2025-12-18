“Ya se tienen identificados”: Sec. de Seguridad de Medellín sobre desmanes en final de Copa Colombia

Tras los desmanes registrados en el estadio Atanasio Girardot luego de la final de la Copa Colombia entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, aseguró que las autoridades ya avanzan en la identificación de los responsables. Según el funcionario, existen registros clave que permitirán establecer responsabilidades individuales.

Villa confirmó que el balance de la jornada dejó 59 personas heridas, entre ellas siete uniformados de la Policía Nacional. “De los 59 heridos hay 7 policías y alrededor de 52 personas fueron atendidas dentro del estadio; solo una tuvo que ser trasladada”, explicó, al precisar que no todos los casos están asociados directamente a la riña tras el partido.



Hinchas afectados y uso de pólvora

El secretario indicó que la mayoría de los heridos son hinchas, aunque aclaró que algunos resultaron lesionados por el uso de pólvora. “Entre los 52 todos son hinchas, pero no todos producto de la riña al finalizar el partido. Hay unos quemados con pólvora”, señaló, lo que abrió una nueva línea de investigación sobre el ingreso de estos elementos al escenario deportivo.

Las autoridades analizan cómo se vulneraron los controles de seguridad y quiénes permitieron el ingreso de material pirotécnico, con el fin de establecer sanciones administrativas y penales.



Judicialización y actuación de las autoridades

Manuel Villa recalcó que la actuación institucional está sujeta a los límites legales. “Nosotros como autoridad tenemos que actuar en el marco de la ley; si no son capturados en flagrancia, infortunadamente no pueden ser judicializados”, afirmó, subrayando la importancia de contar con pruebas sólidas para avanzar en los procesos.

En ese contexto, defendió las decisiones tomadas por el Puesto de Mando Unificado (PMU). “La decisión del PMU fue evitar una tragedia mayor y restablecer el orden”, dijo, al insistir en que el objetivo es capturar y judicializar a los responsables para evitar que queden en libertad.



Barras, logística y responsables identificados

Sobre el rol de las barras organizadas, el secretario recordó que existen líderes con responsabilidad directa. “Dentro de las barras hay líderes, se supone que son los responsables de mantener la cordura”, indicó, mientras que el componente logístico externo corresponde a personal contratado.

Finalmente, Villa reiteró que ya hay personas plenamente identificadas por los desmanes. “Ya se tienen identificados y tendrá que pagar el que tenga que pagar, pertenezca a donde pertenezca”, aseguró, y agregó que “quedaron registros de quiénes cometieron las fallas y quiénes lo toleraron”, los cuales serán clave para las decisiones judiciales y administrativas que se avecinan.