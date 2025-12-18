Mujer tiró a recién nacido en plena calle en una bolsa de basura: quedó en video

Un grave caso de abandono infantil ha generado conmoción e indignación en Argentina, luego de que se conocieran videos en los que se observa a una mujer dejando a un bebé recién nacido dentro de una bolsa de basura en plena vía pública. El hecho ocurrió el pasado martes 16 de diciembre, alrededor de las 11:00 de la noche, en la localidad de San Francisco Solano.

Según informaron medios locales y autoridades, el recién nacido fue abandonado en la avenida Maradona (antes Monteverde), entre las calles 886 y 887. Vecinos del sector aportaron grabaciones de cámaras de seguridad que resultaron clave para reconstruir lo ocurrido. En las imágenes se ve a una mujer vestida con un buzo con capota, con el que intentó cubrir su rostro, mientras mira a ambos lados de la calle para asegurarse de no ser observada.

Posteriormente, la mujer cruza la vía, se agacha y deja la bolsa que contenía al bebé junto a una zanja, para luego retirarse del lugar sin prestar ningún tipo de auxilio. El llanto del recién nacido fue lo que alertó a una vecina del sector, quien se despertó en medio de la noche y, al percatarse de la situación, dio aviso inmediato a la línea de emergencias 911.

Gracias a la rápida reacción, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Oller, donde permanece internado. De acuerdo con el parte médico, el bebé se encuentra fuera de peligro y su estado de salud es estable.



🚨 Quilmes | Bebé abandonado



Un recién nacido fue abandonado dentro de una bolsa, llorando, en av. Maradona (ex Monteverde) entre 886 y 887, en Solano. Vecinos aportaron videos del momento. El bebé fue trasladado al Hospital Oller, donde permanece internado y fuera de peligro. pic.twitter.com/LdipoBmoxv — INFORBANO (@Inforbanodiario) December 18, 2025

Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar a la mujer captada en los videos, aunque confirmaron que las investigaciones continúan para dar con su paradero y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

El caso ha provocado una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su rechazo y consternación: “Deberían encontrarla y enviarla a prisión por tentativa de homicidio”, “no hay forma de entender cómo alguien puede hacer algo así” y “no me entra en la cabeza ni en el corazón”.