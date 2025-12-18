Revelan imagen del ingreso de Zulma Guzmán al Reino Unido

Este jueves 18 de diciembre se conoció una imagen que mostraría el momento en el que Zulma Guzmán, empresaria colombiana y principal sospechosa del caso de envenenamiento con frambuesas en Bogotá, ingresó al Reino Unido el pasado 11 de noviembre.

De acuerdo con la información disponible, Guzmán logró entrar al país europeo en medio de un operativo de búsqueda internacional solicitado por Colombia. Desde entonces, las autoridades británicas mantenían labores de seguimiento tras la notificación emitida por Interpol Colombia y la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la investigación que la señala por un grave hecho ocurrido en la capital del país. La fotografía corresponde a su llegada a territorio británico, semanas antes de que fuera ubicada por las autoridades, y mientras continúa bajo atención médica en un centro hospitalario de Londres.

La empresaria fue noticia nuevamente luego de que, en la madrugada del martes 16 de diciembre, fuera rescatada del río Támesis, cerca del puente de Battersea, al suroeste de Londres. Según reportes de medios locales, la Policía Metropolitana recibió una llamada de emergencia hacia las 06:45 de la mañana, alertando sobre una mujer que se encontraba en peligro.

Minutos después, la Unidad Policial Marítima logró sacarla del agua y trasladarla a un hospital. Las autoridades indicaron que presentaba lesiones que no ponían en riesgo su vida. La fotografía corresponde a su llegada a territorio británico, semanas antes de que fuera ubicada por las autoridades, y mientras continúa bajo atención médica en un centro hospitalario de Londres.



Zulma Guzmán

Versiones publicadas en el Reino Unido señalan que la mujer auxiliada corresponde a Zulma Guzmán, quien habría permanecido en el país pese a la orden de arresto emitida en su contra a comienzos de diciembre. Su ubicación se habría confirmado días después de una entrevista virtual concedida por la propia empresaria.

En dicho diálogo, Guzmán cuestionó el actuar de la justicia colombiana y aseguró ser víctima de una estrategia para afectar su imagen antes de enfrentar un proceso judicial. No obstante, durante la transmisión se habría producido un detalle clave: consumió agua de una botella de la marca Buxton, un producto que solo se comercializa en el Reino Unido. Este elemento habría despertado sospechas y contribuido a confirmar su presencia en ese país.

Zulma Guzmán está acusada del asesinato de las menores Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, quienes fallecieron en abril de este año en Bogotá tras ingerir frambuesas presuntamente contaminadas con talio, un metal altamente tóxico. La empresaria ha negado de forma reiterada cualquier responsabilidad en los hechos, mientras el proceso judicial en su contra continúa avanzando con cooperación internacional.