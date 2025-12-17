En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / El descuido que habría delatado la ubicación de Zulma Guzmán en el Reino Unido

El descuido que habría delatado la ubicación de Zulma Guzmán en el Reino Unido

Guzmán, señalada por el presunto envenenamiento de dos menores en Bogotá, fue rescatada de las aguas del río Támesis en la madrugada del martes 16 de diciembre.

Publicidad

Publicidad

Publicidad