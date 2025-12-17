El descuido que habría delatado la ubicación de Zulma Guzmán en el Reino Unido

Un aparente descuido durante una entrevista virtual habría sido clave para revelar la presencia de Zulma Guzmán Castro en el Reino Unido, país al que habría ingresado pese a estar prófuga de la justicia colombiana y contar con una notificación roja de Interpol.

De acuerdo con reportes, la empresaria colombiana llegó a territorio británico el pasado 11 de noviembre. Desde entonces, las autoridades del Reino Unido seguían su rastro luego de que Colombia solicitara apoyo internacional para dar con su paradero. Interpol Colombia y la Fiscalía General de la Nación fueron notificadas tras los hechos ocurridos recientemente en Londres.

Guzmán, señalada por el presunto envenenamiento de dos menores en Bogotá, fue rescatada de las aguas del río Támesis en la madrugada del martes 16 de diciembre, luego de que se emitiera una orden de arresto en su contra en el Reino Unido. Así lo informaron varios medios británicos, citando a la Policía Metropolitana de Londres.

Un portavoz de la institución confirmó que los uniformados atendieron una llamada de emergencia sobre una mujer “en situación de peligro” cerca del puente de Battersea, al suroeste de la capital británica, alrededor de las 06:45 de la mañana. Minutos después, la Unidad Policial Marítima logró rescatar del agua a una mujer de aproximadamente 50 años, quien fue trasladada a un centro médico. Las autoridades indicaron que sus heridas no comprometían su vida.



Zulma Guzmán Foto: captura video redes - Gemini

Según las informaciones publicadas en el Reino Unido, la mujer rescatada sería Zulma Guzmán, quien habría logrado ingresar al país europeo pese a la orden de búsqueda internacional emitida a comienzos de este mes.

La empresaria está acusada del asesinato de Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, quienes fallecieron tras ingerir frambuesas presuntamente contaminadas con talio, un metal altamente tóxico, en abril de este año en Bogotá. Guzmán ha negado de manera reiterada su responsabilidad en los hechos.

Previo a ser ubicada por las autoridades, Guzmán concedió una entrevista virtual en la que cuestionó el proceder de la justicia colombiana. “La estrategia se nota que era básicamente destruirme completamente antes de cualquier proceso judicial, destruir la imagen y dar una versión que acaba conmigo sin ningún proceso, sin una garantía de un juicio justo”, afirmó durante ese encuentro.

Sin embargo, en medio de la transmisión habría cometido un error que resultó determinante: durante la conversación bebió agua de una botella cuya marca, Buxton, solo se comercializa en el Reino Unido. Este detalle no pasó desapercibido y habría contribuido a confirmar su ubicación, coincidiendo con el país donde finalmente fue hallada por las autoridades británicas.