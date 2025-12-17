En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Zulma Guzmán está hospitalizada en Londres y será judicializada tras ser dada de alta: Laura Sarabia

Zulma Guzmán está hospitalizada en Londres y será judicializada tras ser dada de alta: Laura Sarabia

Zulma Guzmán es señalada de haber enviado frambuesas envenenadas con talio que ocasionaron la muerte de dos menores de edad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad