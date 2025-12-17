Zulma Guzmán está hospitalizada en Londres y será judicializada tras ser dada de alta: Laura Sarabia

La embajadora del Reino Unido, Laura Sarabia, aseguró que Zulma Guzmán se encuentra hospitalizada en Londres, no presenta heridas de gravedad y que, una vez reciba el alta médica, será judicializada. Indicó, además, que Interpol estará a cargo del proceso. Agregó que la embajada le brindará asistencia consular, como a cualquier ciudadano colombiano.

Zulma Guzmán Foto: captura video redes - Gemini

“La información que nos brinda la policía británica es que ya está siendo atendida en un hospital, no tiene heridas de gravedad y, apenas sea dada de alta, será judicializada. Interpol se encargará del proceso. No tenemos más información; es un procedimiento que ya está siendo manejado directamente por Interpol y cualquier dato adicional vendrá de su parte”, dijo en conversación con Blu Radio.

Guzmán es señalada de haber enviado frambuesas envenenadas con talio que ocasionaron la muerte de dos menores de edad. Fue rescatada del río Támesis, en Londres, luego de que, al parecer, intentara quitarse la vida. Esto ocurrió en inmediaciones del puente Battersea, al oeste de la capital británica, según informó el diario Daily Mail.

De acuerdo con las autoridades, Guzmán había ingresado al Reino Unido el pasado 11 de noviembre y era buscada activamente por la Agencia Nacional del Crimen. La policía recibió una llamada de emergencia a las 6:45 a. m., alertando sobre una mujer en situación de peligro en el puente. Minutos después, la Unidad de Policía Marina logró sacarla del agua y trasladarla a un centro asistencial.