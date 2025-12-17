En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ATENCIÓN: Hallan muerta a la jueza Vivian Polanía en su vivienda en Cúcuta

ATENCIÓN: Hallan muerta a la jueza Vivian Polanía en su vivienda en Cúcuta

La jueza Vivian Polanía era ampliamente reconocida en el país no solo por sus decisiones judiciales, sino por su alta exposición en redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad