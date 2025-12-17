ATENCIÓN: Hallan muerta a la jueza Vivian Polanía en su vivienda en Cúcuta

La jueza Vivian Polanía fue hallada sin vida este miércoles en el interior de su residencia en Cúcuta, Norte de Santander. El cuerpo de la funcionaria fue localizado junto a su hija, una bebé de apenas dos meses de nacida, quien afortunadamente se encuentra con vida y bajo custodia de las autoridades.

A esta hora, unidades de criminalística de la Policía Nacional adelantan la inspección técnica al cadáver para determinar las causas exactas del deceso. El hallazgo ha generado conmoción en el sector judicial de la capital nortesantandereana, mientras los peritos buscan establecer si se trató de una muerte violenta o por causas naturales.

La jueza Vivian Polanía era reconocida por sus polémicas publicaciones en redes sociales Foto: captura de pantalla Instagram

Polanía, quien se desempeñaba como jueza penal de control de garantías, era una figura mediática y controversial en el país. Su carrera estuvo marcada por una alta exposición en redes sociales y múltiples procesos ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

Entre sus episodios más polémicos se recuerda cuando apareció en una audiencia virtual semidesnuda y fumando, así como su participación en una celebración con bailarines eróticos dentro del Palacio de Justicia de Cúcuta. Pese a las críticas y suspensiones, la jurista defendía activamente su estilo de vida y su autonomía frente a los cuestionamientos de la magistratura.