“En Colombia no es delito fumar; soy una jueza con decoro”: Vivian Polanía en Mañanas Blu

La jueza Vivian Polanía, en entrevista con Blu Radio, habló del polémico video que la muestra en ropa interior durante una audiencia, motivo por el cual fue suspendida por la comisión seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca.

En entrevista con Néstor Morales, Polanía manifestó que su conducta obedeció a un ataque de ansiedad, pero también dijo que en Colombia no es delito fumar.

“Me acuesto en la cama porque no me podía levantar. Tenía ansiedad, sí tenía un cigarrillo, pero en Colombia no es delito fumar”, añadió tras explicar que volvió a fumar por los continuos ataques de ansiedad.

Añadió que esta es una enfermedad que padece desde hace un tiempo y que prueba de ello es las continuas citas con psiquiatras que a las que tenido que asistir: “Inmediatamente termino la audiencia, inmediatamente llamé al médico”.

La jueza manifestó que es una juez con decoro y agregó que sus fotos en Instagram no son vulgares, que muestra menos de lo que una mujer podría mostrar en traje de baño.

“¿Si una mujer va a la playa y está en vestido de baño está casi desnuda? (…) Sensual, si tú ves estoy mostrando menos de que si estuviera en la playa”, explicó.

Escuche la entrevista completa con Vivian Polanía:

Video jueza Vivian Polanía