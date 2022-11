“No estaba trabada ni empelota; tenía un ataque de ansiedad”: habla la jueza Vivian Polanía

En entrevista exclusiva con Mañanas Blu, la jueza de Cúcuta Vivian Polanía contó por qué apareció acostada, fumando un cigarrillo y en ropa interior en plena audiencia virtual; su caso se convirtió en polémica luego de que el video se difundiera en redes sociales hasta que, incluso, el Consejo Nacional de Disciplina Judicial la suspendió por tres meses.

Aseguró que ha recibido amenazas por parte de algunos magistrados que le dicen que “tiene que cambiar” su forma de ser, pero sostiene que, pese a ser juez, tiene todo "el derecho a la libre personalidad". Esto, en respuesta a las fotos que publica en sus redes sociales.

“Sí, a mí me amenazó una magistrada. Me han hecho bullying varios magistrados de Cúcuta y me amenazaron antes del proceso, que si no cambiaba mi forma de ser me iban a abrir una investigación disciplinaria. Yo no es que aparezca empelota en las audiencias, uno nunca sabe cuándo le pueda dar un ataque de ansiedad”, comentó.

Justamente, explicó que el día de la audiencia estaba “muy atenta”, pero empezó a tener un ataque de ansiedad y por eso decidió acostarse en su cama, pues, aseguró, no podía sostenerse en pie; en ese sentido, dijo que siempre usa la toga para las diligencias.

Polanía, además, señaló que tiene sobrecarga laboral y que tiene las estadísticas para demostrarlo. Producto de ello, según dijo, sufre ataques de ansiedad que le impiden hablar correctamente.

Añadió que “tenía un short” y no estaba desnuda, pero admitió que sí estaba fumando un cigarrillo: “Pueden escuchar el audio, no sueno ni trabada ni nada parecido (…) No era capaz de caminar”.

Me acuesto en la cama porque no me podía levantar. Tenía ansiedad, sí tenía un cigarrillo, pero en Colombia no es delito fumar

Insistió que tan pronto terminó la audiencia, llamó a un médico porque no podía caminar y que, actualmente, está incapacitada.

