Suspenden por tres meses a jueza Vivian Polanía tras video de audiencia en ropa interior y fumando

La comisión seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca suspendió por tres meses a la jueza Vivian Polanía, quien fue sorprendida durante una audiencia virtual en su cama, en ropa interior y fumando. El caso generó una gran polémica en el país, debido a la aparente displicencia de la funcionaria judicial.

En declaraciones concedidas este viernes al director de Mañanas Blu, Néstor Morales, Polanía explicó las situaciones que rodean su caso. El video fue grabado durante una sesión el miércoles de la semana pasada.

"La jueza está destrozada, estuvo llorando todo el tiempo. Es una mujer joven, ya había sido objeto de un llamado de atención por sus publicaciones en redes sociales. Ella me dice que ha sido diagnosticada con síndrome de depresión y ansiedad. Lloraba y lloraba. Asegura que lleva encerrada tres años en su casa, porque ha sido víctima de amenazas de muerte. Tiene escoltas, no sale de su domicilio y por eso estaba despachando en la audiencia desde su casa", relató Néstor Morales.

Según la versión de Polanía, tiene sobrecarga de trabajo y trabaja demasiadas horas al día. Además, contó que estaba fumando, a pesar de haberlo dejado hace varios años y que volvió a hacerlo debido a la ansiedad.

Conozca la decisión de la Consejo Nacional de Disciplina Judicial:

El escándalo

Vivian Polanía, juez Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías de Cúcuta, quien hace dos años estuvo en el medio de una controversia por las fotografías que publica en su cuenta de Instagram, volvió a protagonizar otra polémica. Las imágenes de la funcionaria judicial se conocieron, por un error al encender su cámara en medio de la reunión de la diligencia virtual.

Según se puede ver en las imágenes, la jueza aparece, de un momento a otro, en la pantalla principal de la audiencia, fumando cigarrillo, acostada y con poca ropa, mientras les agradecía la intervención de un abogado.

Cabe recordar que Polanía, quien además de su trabajo en el ámbito judicial tiene un estilo de vida ‘fitness’, ha sido varias veces criticada y señalada por los tipos de fotos que publica en su Instagram.

Según sus detractores, las publicaciones de la jueza no corresponden al decoro que debe caracterizar el ejercicio de su misión y dañan la confiabilidad de sus funciones para impartir justicia. No obstante, hay otros que consideran no tiene relación la vida atlética y liberal que lleva Polanía con el buen desarrollo de sus funciones.