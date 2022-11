Vivian Polania, juez Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías de Cúcuta, quien hace dos años estuvo en el medio de una controversia por las fotografías que publica en su cuenta de Instagram, volvió a protagonizar otra polémica.

Esta vez, no está en el centro del huracán por sus publicaciones en sus redes sociales, sino que, en plena audiencia virtual, Polania dejó ver de más, al parecer, porque se le encendió su cámara en medio de la reunión.

Según se puede observar en las imágenes, la togada aparece, de un momento a otro en la pantalla principal de la audiencia, fumando cigarrillo, acostada y con poca ropa, mientras les agradecía la intervención de un abogado.

Cabe recordar que Polania, quien además de su trabajo en el ámbito judicial tiene un estilo de vida ‘fitness’, ha sido varias veces criticada y señalada por los tipos de fotos que publica en su Instagram.

Según sus detractores, las publicaciones de la jueza no corresponden al decoro que debe caracterizar el ejercicio de su misión y dañan la confiabilidad de sus funciones para impartir justicia. No obstante, hay otros que consideran no tiene relación la vida atlética y liberal que lleva Polania con el buen desarrollo de sus funciones.

Decenas de internautas han comentado el video en el que se ve semidesnuda a la togada, que se viralizó en redes sociales, y critican su actuar: “Se ve que está al máximo nivel de alcohol y las drogas”, “¡Cuánto respeto por su profesión y trabajo!”, “Varias faltas disciplinarias, iniciando por el deber de portar la toga”, son algunas de las posiciones de usuarios.

