Candentes fotos en redes de jueza de Cúcuta que apareció con poca ropa y fumando en plena audiencia

En la tarde del jueves, 17 de noviembre, se viralizó un video de grabación de una audiencia virtual en la que la jueza Vivian Polanía dejó encendida su cámara y dejo en evidencia que no estaba en disposición para trabajar, sino que se vio acostada, con poca ropa y fumando.

La imagen apareció en la pantalla principal ya que decidió participar y agradecerle a un abogado por su intervención, por lo que quienes estaban en la sesión le pidieron que apagara su cámara.

Dichas grabaciones sirvieron para que muchos recordaran a la jueza, quien hace algunos años ya había protagonizado varias tendencias gracias a las imágenes que comparte en redes sociales.

Además de su trabajo en la rama judicial, Polanía es una amante de la vida fitness, razón por la que no teme a presumir su cuerpo con ropa extremadamente pequeña o con nada puesto.

Por el episodio, la jueza ha recibido cientos de críticas, ya que no estaba dispuesta con el atuendo adecuado para ejercer su rol ante la ley, pues, incluso así fuera virtual, señalan que debió usar la toga negra.

