Jueza Vivian Polanía rompe el silencio tras escándalo por polémico video en audiencia virtual

La jueza Vivian Polanía concedió su primera entrevista a medios a Mañanas Blu, tras el escándalo que se desató por un video suyo en una audiencia virtual, en la que apareció en su cama, en ropa interior y fumando. Este martes, se conoció la decisión de suspenderla por tres meses por parte de la c omisión seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca.

"Es una persecución desde hace muchos años. Creo que ya saben mi historia, por mi forma de vestir. Yo no soy influencer porque no gano dinero por mi cuenta. La verdad no me lo explico", sostuvo la funcionaria judicial.

La funcionaria judicial aseguró que es falso que estuviese semidesnuda durante la audiencia e insistió que sufrió un ataque de ansiedad en medio de la audiencia virtual, por lo que debió recostarse en su cama.

“Me han hecho bullying varios magistrados de Cúcuta y me amenazaron antes del proceso, que si yo no cambiaba mi forma de ser me iban a abrir una investigación disciplinaria. Yo no es que aparezca empelota en las audiencias, no, uno nunca sabe cuándo le va a dar un ataque de ansiedad. Siempre ando con mi toga. Yo no estaba empelota, tenía la presión bajita, tenía un buzo”, aseguró la funcionaria.

Polanía, además, dijo que tiene sobrecarga laboral y que tiene las estadísticas para demostrarlo. Producto de ello, aseguró, sufre ataques de ansiedad que le impiden hablar correctamente. La funcionaria afirmó que cuando apagó la cámara en la polémica audiencia cuyo video se hizo viral, se debió a un quebranto de salud.

"Tengo una sobrecarga laboral, lo puedo demostrar con estadística, que ningún juez de la República en Colombia la tiene. A mí me tocan las audiencias preliminares con organizaciones delincuenciales. En el mes de marzo, debido a lo que precisamente ven el video no puedo abrir la boca. El cuerpo reacciona diferente, yo tengo todas las historias clínicas", declaró.

"Estoy en el Catatumbo, la señal de internet se va muchísimo. Para iniciar el audiencia ya está colapsado, entonces para no recargar la plataforma toca apagar la cámara. Lo hice únicamente en esa audiencia. Pueden mirar las diligencias y siempre ando con mi toga. A mí me dio un ataque de ansiedad. La decisión judicial ya la había tomado, pueden escuchar el audio. No sueno ni trabada ni nada parecido", agregó.

El escándalo

Vivian Polanía, juez Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías de Cúcuta, quien hace dos años estuvo en el medio de una controversia por las fotografías que publica en su cuenta de Instagram, volvió a protagonizar otra polémica. Las imágenes de la funcionaria judicial se conocieron, por un error al encender su cámara en medio de la reunión de la diligencia virtual.

Según se puede ver en las imágenes, la jueza aparece, de un momento a otro, en la pantalla principal de la audiencia, fumando cigarrillo, acostada y con poca ropa, mientras les agradecía la intervención de un abogado.

Polanía, quien además de su trabajo en el ámbito judicial tiene un estilo de vida ‘fitness’, ha sido varias veces criticada y señalada por los tipos de fotos que publica en su Instagram.

Según sus detractores, las publicaciones de la jueza no corresponden al decoro que debe caracterizar el ejercicio de su misión y dañan la confiabilidad de sus funciones para impartir justicia. No obstante, hay otros que consideran no tiene relación la vida atlética y liberal que lleva Polanía con el buen desarrollo de sus funciones.